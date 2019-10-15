Экс-майор МВД Алексей Дымовский задержан за незаконный оборот тротила

В Новороссийске полиция задержала бывшего майора МВД Алексея Дымовского по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), сообщил “Ъ-Юг” сам господин Дымовский. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю от комментариев отказываются, по словам задержанного, в настоящее время он находится в райотделе МВД и ожидает начала опроса. Вчера сотрудники полиции остановили такси, в котором ехал господин Дымовский, и обнаружили сумки с веществом, которое оказалось тротилом в количестве более 6 кг.

Вчера экс-полицейский своем видеообращении, выложенном на хостинге YouTube, пояснил, что якобы нашел тротил в лесу три года назад вместе с другими вещдоками по уголовным делам, которые были не уничтожены, а выброшены в овраг. Алексей Дымовский сообщил, что намеревался добровольно выдать тротил, для чего ехал в райотдел полиции, но был остановлен по пути. Бывший майор полиции сообщил, что ранее он хранил найденную взрывчатку для того, чтобы «установить в России народовластие», совершив нападение на высших должностных лиц России.

В разговоре с “Ъ-Юг” Алексей Дымовский сообщил, что на самом деле не собирался использовать тротил для организации взрывов, а про «установление народовластия» он якобы заявил, чтобы привлечь внимание СМИ. Алексей Дымовский стал известен в 2009 году после его обращения на YouTube, где он заявил о коррупции в МВД. После этого майор Дымовский был уволен, против него было возбуждено дело о мошенничестве (прекращено по сроку давности), он заявлял о намерении возглавить общественное движение против коррупции, но затем занялся народным целительством.

О том, чем известен Алексей Дымовский — в материале “Ъ-Юг” «Майор Дымовский решил ждать милостей от проверок из МВД»

Анна Перова, Краснодар