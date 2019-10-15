Воронежский крематорий планируют открыть в начале 2020 года

Закончилось возведение здания крематория в Воронеже. К объекту подведены и подключены все коммуникации, завершились и отделочные работы внутри. Об этом „Ъ-Черноземье“ сообщили в ПАО «Воронежское похоронное бюро» (крупнейший игрок на профильном рынке в облцентре, выступает заказчиком объекта). В компании отметили, что уже установлено кремационное оборудование чешского производителя, которое не должно допускать выбросов в атмосферу вредных веществ. «На данный момент на площадке перед фасадом здания выложена тротуарная плитка, обустроены места под газоны. В течение двух недель завершатся работы над входной группой крематория, которая будет облицована гранитными плитами,- уточнили в компании. - После завершения всех работ, Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области проверит крематорий на соответствие проекту и соблюдение строительных норм и правил. Открытие планируется в начале 2020 года».

Напомним, объект возводился на 0,8 га рядом с Юго-Западным кладбищем города мае. Его общая стоимость оценивается в 150 млн руб. (из них 100 млн руб. составил кредит ВТБ). Площадь застройки в рамках проекта составила 1,3 тыс. кв. м, общая площадь здания — 1,07 тыс. кв. м.

Подробнее о проекте в материале „Ъ-Черноземье“.

Андрей Цветков