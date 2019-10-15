Депутат Госсовета предложил обязать выпускников автошкол посещать морги

Депутат Госсовета Татарстана, председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин предложил «для людей, получающих права, сделать обязательным посещение наших больниц и моргов». «Для того, чтобы они приехали в морг и увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что садясь за руль, они фактически берут в руки оружие и могут лишить жизни и себя, и всех остальных»,— заявил он на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

«Даже проезжая мимо кладбищ машин, которые попали в аварию, увиденное заставляет задуматься»,— отреагировал на инициативу глава комитета Леонид Якунин, посчитав, что в идее господина Самаренкина «есть резон». А вице-спикер Госсовета и лидер фракции «Единой России» Юрий Камалтынов предложил «ввести оснащение учебных классов автошкол хорошей фото- и видеоподборкой».

Дмитрий Самаренкин обещал подготовить соответствующий законопроект: «Мы спасем жизни людей».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"