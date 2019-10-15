На южном участке КАД перекроют две полосы внешнего кольца

В связи с производством работ по устранению дефектов дорожного покрытия на подходах к деформационным швам вновь ограничивается движение транспорта по Кольцевой автодороге Петербурга. В частности, на период с 15 по 18 октября полностью перекрываются две полосы на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Софийской улицей до развязки КАД с проспектом Обуховской Обороны (км 79+467 – км 83+271 внешнего кольца). Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как уточнили в ведомстве, речь идет о третьей и четвертой полосах движения, по первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 18 октября из-за ремонтных работ на КАД также ограничено движение в тоннеле дамбы.