Бывшего мэра сменит экс-налоговик

Бывший главный налоговый инспектор Кировской области, ныне депутат законодательного собрания Владимир Бакин сменит на посту председателя регионального парламента Владимира Быкова. Последний слагает полномочия на фоне скандала, связанного с уголовным делом о мошенничестве с землей в парке Победы. Фигуранты дела в суде дали показания на Владимира Быкова в период его работы мэром Кирова с 2006 по 2017 год. Уходит Владимир Быков и с поста руководителя регионального отделения «Единой России», которое теперь может возглавить губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Информацию о том, что Владимир Быков уходит в отставку с поста председателя законодательного собрания Кировской области, “Ъ-Приволжье” подтвердили в пресс-службе парламента, пояснив, что это связано с его переходом на новое место работы. Однако уточнить, где продолжит карьеру бывший спикер, отказались. Владимир Быков на телефонные звонки не отвечал. Официально сложение полномочий должно состояться 24 октября на очередном заседании регионального парламента. Тогда же депутатам предстоит избрать нового спикера и его заместителей.

Напомним, Владимир Быков покидает пост на фоне скандала, связанного с расследованием уголовного дела в отношении местного предпринимателя Леонида Яфаркина. Напомним, Первомайский райсуд Кирова 4 октября признал его виновным в мошенничестве при проведении сделки с земельным участком кировского парка Победы и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Суд счел доказанным, что в период с 2007 по 2015 год с подачи мэрии Кирова гордума согласовала передачу в аренду инвестору 4,3 га земли парка Победы, смену зонирования под деловую застройку и внесение поправок в генплан. После этого стоимость участка снизилась с 51 млн до 1,8 млн руб. Затем «неустановленные лица» из сотрудников администрации размежевали участок и отвели ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) Леонида Яфаркина 0,3 га под строительство физкультурно-оздоровительного центра и гостиницы.

Оставшуюся от застройки часть земли чиновники продали инвестору за 338 тыс. руб. После этого КЗОРС размежевал землю еще на три участка и продал их компании «Кировспецмонтаж» за 119,3 млн руб., а региональное управление Росреестра зарегистрировало права собственности. Во время рассмотрения уголовного дела в суде прозвучала информация, что выделение и межевание земли проводилось при покровительстве Владимира Быкова, который на тот момент был мэром Кирова.

Кроме того, региональное отделение «Справедливой России» распространило информацию, что в Кирове расследуется еще одно уголовное дело, которое справороссы связывают с незаконной деятельностью бывшего мэра. В 2012–2013 годах в местных школах внедрялась электронная система «Мама, я пришел», оповещавшая родителей о посещаемости учеников. Следствие собирает доказательства о хищении 37 млн руб. дочерней структурой муниципальной «Центральной диспетчерской службы городского транспорта» ООО «Электронный проездной», которая под предлогом необходимости доработать проект ввела дополнительную плату с каждой трансакции. Создателем схемы следствие считает бывшего депутата городской думы Кирова Дмитрия Никулина. Авторы петиции называют депутата «правой рукой» Владимира Быкова. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Растрата группой лиц по предварительному сговору».

В начале октября на Change.org кировские справороссы разместили петицию об отставке Владимира Быкова. Через несколько дней коммунисты опубликовали открытое письмо, в котором сообщили, что отказываются работать в заксобрании под председательством Владимира Быкова и поддерживают его отставку.

Предполагается, что на посту спикера господина Быкова сменит председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Бакин. Ранее он руководил управлением ФНС по Кировской области, затем работал директором по развитию ЗАО «Агрофирма „Дороничи“» (один из крупнейших агрохолдингов региона, принадлежит депутату Константину Гозману — „Ъ“), комитет по бюджету он возглавляет с 2016 года. Собеседники “Ъ-Приволжье” в кировском парламенте говорят, что выбор пал на Владимира Бакина как на человека, «который, не имея карьерных притязаний, сможет удержать заксобрание от внутренних конфликтов на два года до следующих выборов».

Факт того, что господина Бакина рассматривают на эту должность, подтвердил зампред парламента, руководитель фракции ЛДПР Владимир Костин. «Да, он присутствовал в информповестке, и лично меня это не удивляет: очевидно, это протекция Гозмана. Назначение Бакина еще больше укрепит его позиции, но в то же время сохранит центры влияния в регионе», — рассуждает господин Костин. Владимир Бакин отказался от комментариев до пленарного заседания и предложил «не бежать впереди паровоза».

Владимир Быков также покидает пост секретаря реготделения «Единой России». Причины ухода там не называют, как и имя преемника. По словам руководителя исполкома партии Сергея Предко, по уставу отставка Владимира Быкова произойдет на ежегодной конференции реготделения 8 ноября. В среде партфункционеров не исключают, что под предстоящие в 2021 году выборы региональное отделение может возглавить глава региона Игорь Васильев. Кроме того, возглавить отделение партии может депутат Госдумы Олег Валенчук. «Выиграть выборы партии, опираясь на федеральную повестку, будет проще, и для Олега Валенчука это еще один шанс усилить позиции», — рассуждает источник в партийных кругах.

Ирина Александрова, Киров