Палате пообещали перестановку

В экологической палате Ульяновской области в ближайшее время могут произойти заметные изменения. На необходимость изменений в деятельности экологической палаты и замены ее бездействующих членов на более активных указал региональный министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров. На то же указывает и председатель палаты Павел Петров, заявляя, что это именно он требует изменений и четкого взаимодействия с министерством. Председатель экопалаты выдвинул ряд требований, в случае невыполнения которых он готов покинуть свой пост. Независимые общественники заявляют, что отраслевые палаты, созданные в соответствии с региональным законом, своего главного предназначения не ­исполняют.

На прошедшем на минувшей неделе совещании с членами региональной экологической палаты министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров заявил общественникам, что «давно назрел вопрос изменений» в экопалате. Как поясняют в региональном минприроды, о необходимости изменений заявили сами члены экопалаты, предложившие произвести в палате ротацию и заменить бездеятельных на активных. «Речь шла о бездеятельности экопалаты, в ближайшее время, вероятно, состоится общее собрание экопалаты, где будет принято решение о ротации, а также, вероятно, будет решен вопрос о председательстве Павла Петрова. Как пояснили в минприроды, министр Дмитрий Федоров с предложением членов палаты согласился. Правда, нигде не отмечается, что из 12 членов экопалаты на встрече с министром присутствовало лишь трое. Узнать мнение самого господина Федорова в понедельник не удалось: министр был для комментариев недоступен.

Напомним, в Ульяновской области, в соответствии с региональным законом «Об общих принципах организации отраслевых общественных палат», сформированы медицинская, педагогическая и экологическая палаты, основная задача которых — обеспечивать взаимодействие граждан с органами власти в целях защиты их прав и свобод в соответствующих сферах. Первая экопалата была сформирована еще в 2011 году. Согласно закону, треть состава палаты выдвигается губернатором, треть — Общественной палатой Ульяновской области (ОПУО), еще треть выдвигается общественными объединениями и избирается путем интернет-голосования. С последним составом экопалаты было много странностей. Его должны были сформировать еще летом 2017 года, однако никто этим не занимался, а в мае 2018 года из сообщений пресс-службы губернатора неожиданно стало известно, что состав экопалаты сократился почти в два раза — с 21 до 12 членов, при этом никаких выдвижений от ОПУО и общественных объединений, никакого голосования не было. Общественники обратили на это внимание, после чего на нарушение процедуры указало управление внутренней политики администрации губернатора, и только после этого были внесены изменения в положение о палате по численному составу и объявлено выдвижение и голосование.

Впрочем, как заявил „Ъ“ бывший председатель экопалаты Александр Брагин (ныне руководитель отдела контроля и мониторинга Агентства развития сельских территорий Ульяновской области), новый состав общественного органа практически бездействовал, «у них не было даже заседаний, никакие проблемы не поднимались, сайт экопалаты исчез». «И посыл о необходимости переформатирования и активизации работы — это не Федорова идея, а, как я считаю, губернатора Морозова»,— сказал господин Брагин. По его мнению, в существующем виде палата неработоспособна, ее надо сделать юридическим лицом в виде АНО или фонда, чтобы она могла получать гранты или спонсорскую помощь и действовать самостоятельно, «и чтобы в ней были люди уважаемые, со статусом, которые могут контролировать и экологические вопросы, и нацпроекты».

Председатель экопалаты Павел Петров (он же — председатель совета реготделения Всероссийского общества охраны природы) заявил „Ъ“, что это он сам поставил вопросы необходимости ротации и переформатирования работы. «Я предложил увеличить снова до 21 человека количество членов экопалаты, заменить некоторых членов палаты на более активных и третье — обеспечить реальное, а не на словах взаимодействие минприроды с экопалатой для выработки совместных решений»,— сказал председатель, заметив, что, «несмотря на то что, по положению, организационное обеспечение деятельности палаты должно выполнять минприроды», оно этого не делало, «нет средств ни на сайт, ни на что, и даже их пресс-служба отказывается помогать в распространении информации». Господин Петров подчеркнул, что «в случае отказа принять эти условия» остальными членами палаты и минприроды, он «готов сложить свои полномочия».

В минприроды к ультиматуму отнеслись спокойно, заметив, что «решение будет принимать экопалата, тем более что она, может, даже и не против смены председателя».

Член экопалаты первого состава, руководитель общественной организации «Правовое экосопротивление» Наталия Лазарева считает, что «ни переформатирование, ни ротация ничего не изменят». «Только первая экопалата еще работала активно, поднимая животрепещущие вопросы, но потом состав изменился, туда поставили нужных людей, в том числе и Брагина, который стал председателем, с тех пор экопалата по самым больным вопросам молчит. Официально вроде есть общественная активность, а в реальности ее нет»,— сказала госпожа Лазарева, отметив, что «при таких принципах формирования экопалаты ничего и далее не изменится».

С ней согласен и депутат регионального заксобрания Дмитрий Грачев (лидер фракции ЛДПР): «Я скептически отношусь к созданию таких отраслевых палат. Может, идея сама по себе и хорошая, но главного своего предназначения они не исполняют. Принцип их формирования такой, что в итоге по многим вопросам вместо того, чтобы отражать интересы населения, большинство их членов оказываются на стороне исполнительной власти».

Впрочем, председатель комитета по госстроительству и развитию гражданского общества заксобрания Сергей Шерстнев считает, что отраслевые палаты нужны, «они помогают исполнительной власти, но главное, чтобы это были специалисты, а не популисты».

Сергей Титов, Ульяновск