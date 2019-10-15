Продавцам готовят квазиналог

Смольный решил по аналогии с Москвой ввести в Петербурге сбор, взимаемый с торговых предприятий. Чиновники рассчитывают, что налог, который начнет действовать в 2021 году, принесет в городскую казну более 2 млрд рублей и поспособствует выходу из тени участников рынка. Эксперты воспринимают инициативу как дополнительное административное обременение, которое может привести к росту цен.

Планы по введению торгового сбора на вчерашнем заседании правительства озвучил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. «Конечно, нужно искать и новые доходные источники. В рамках этого направления мы рассматриваем ввод с 2021 года двух квазиналоговых платежей: торгового и туристического сборов»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Правом вводить торговый сбор Петербург наряду с Москвой и Севастополем наделяет федеральное законодательство. Согласно Налоговому кодексу эти города могут самостоятельно устанавливать ставку сбора и предоставлять льготы по его уплате. Под действие закона попадают магазины, павильоны, розничные рынки, киоски, палатки, развозная и разносная торговля, а также организации и индивидуальные предприниматели, отпускающие товары со склада. Единственным регионом, где действует торговый сбор, сейчас является Москва. Размер платежа варьируется в зависимости от вида и площади объекта торговли, местонахождения торговой точки. К примеру, с розничных рынков вне зависимости от района взимается 64,85 рубля за кв. м в квартал, с объектов развозной торговли — фиксированный платеж 40,5 тыс. рублей. Для магазинов с торговым залом площадью менее 50 кв. м в центре Москвы ставка налога составляет 54 тыс. рублей в квартал. При этом для магазинов большего размера установлена дифференцированная ставка сбора, привязанная к площади.

Как пояснил “Ъ” господин Корабельников, законопроект о торговом сборе планируется внести в Законодательное собрание в следующем году. Параметры налога чиновник не уточнил, указав, что сейчас идет обсуждение этого вопроса с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). По предварительным оценкам комитета финансов, мера может принести в бюджет не менее 2 млрд рублей поступлений. Сбор не станет дополнительным отягощением для бизнеса, поскольку будет зачитываться с налогом на прибыль и прочими платежами, уверен глава КППИТ Юрий Калабин.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, эта мера позволит сделать для торговых предприятий невыгодной работу в тени. «На сегодняшний день получается, что добросовестный налогоплательщик находится в не очень выгодной ситуации по сравнению с тем, кто налоги не уплачивает и находится в серой зоне»,— рассказал он. «Это инструмент упорядочивания наших площадей, потому что торговый сбор собирается с квадратного метра»,— добавил господин Калабин. Точной статистики, какое количество предприятий попадут под действие закона, нет, но в Москве эта мера позволила выявить несколько десятков тысяч заведений, работающих в тени, пояснил чиновник.

По словам источника “Ъ” в федеральной торговой сети, эта мера не принесет никаких ощутимых денег бюджету и создаст излишнюю административную нагрузку на бизнес. По его словам, ритейлер выплачивает в бюджет Москвы чуть больше 30 млн рублей. «При этом процедура администрирования платежа очень трудоемка. В итоге получится, что город ради условных копеек будет тратить условные рубли на администрирование сбора»,— резюмирует источник “Ъ”.

Председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков считает, что от законопроекта пострадает легальная экономика. «Торговые предприятия будут уходить в серую зону, это неизбежно вызовет рост коррупции, потому что тотально уйти в тень как ниндзя в российской экономике невозможно. В итоге государство соберет еще меньше денег, а население сократит потребление и будет вынуждено приобретать более плохие товары»,— предупреждает он. Если распространить сбор на все торговые предприятия, то они заложат издержки в стоимость товаров, полагает председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков. Более предпочтительный вариант — ввести налог только для торговых сетей, поскольку это будет способствовать росту конкуренции, уверен он.

Константин Куркин, Яна Войцеховская