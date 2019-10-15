Депутаты раскрыли ставки

Рабочие группы краевого парламента подготовили ко второму чтению два резонансных законопроекта, касающихся налогообложения бизнеса. Наиболее существенные изменения коснулись налога на имущество. Ставка налога на ближайшие три года будет «заморожена» на величину до 1,6% от кадастровой стоимости объекта. Существенные льготы получат промышленные предприятия, а гостиницы и реконструируемые объекты культурного наследия будут полностью освобождены от налога на десять лет. Но для этого владельцы объектов должны инвестировать сотни миллионов.



Законопроект, касающийся налога на имущество, был подготовлен правительством Пермского края в связи с отменой единого налога на вмененный доход в большинстве муниципалитетов края с 2020 года. Инициатива чиновников устанавливает льготы при использовании альтернатив ЕНВД — патентной и упрощенной систем налогообложения. Ранее этот законопроект был принят краевым парламентом в первом чтении.

В окончательной редакции парламентарии включили в проект предложение председателя комитета заксобрания по экономической политике, промышленности и налогам Татьяны Миролюбовой, руководителя фракции «Справедливая Россия» Дарьи Эйсфельд и депутата Романа Водянова. Поправка предусматривает поэтапное повышение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения (налоговая база: доходы минус расходы) для учреждений общепита с 7% в 2020-м до 10% к 2022 году. В предыдущей редакции законопроекта сразу устанавливалась ставка 10%. Как пояснила госпожа Миролюбова, снижение ставки позволит сделать переход с ЕНВД «более плавным».

Еще одно нововведение, появившееся между чтениями, — «нулевая» налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения для предприятий малого бизнеса в сфере информационных технологий. Эту поправку предложили депутаты Сергей Ветошкин, Татьяна Миролюбова и руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец. По словам госпожи Миролюбовой, льгота будет действовать до 2021 года. «Так как, согласно Налоговому кодексу, регион теряет право устанавливать налоговые каникулы для малых предприятий»,— пояснила госпожа Миролюбова.

Кроме того, депутаты включили в перечень видов деятельности, попадающих под патентную систему налогообложения, бани, солярии, заточку коньков и инструментов, а также «деятельность по фотокопированию и подготовке документов».

Второй законопроект, касающийся налога на имущество организаций, был внесен главой Губахи Николаем Лазейкиным. Инициатива устанавливает единый порог налогообложения коммерческой недвижимости от кадастровой стоимости по площади для городских округов и муниципальных районов — более 300 кв. м. Сейчас порог налогообложения для муниципальных районов составляет 300 кв. м, для городских округов — 1 тыс. кв. м.

Среди значимых поправок к проекту предложение депутатов Татьяны Миролюбовой, Романа Водянова, Александра Григоренко, Ильи Шулькина и Геннадия Шилова — «заморозить» ставку налога на имущество организаций до 1,6% в 2019–2020 годах и до 1,65% в 2021-м. Действующий законопроект с 2020 года устанавливает ставку 1,8%.

Также депутаты поддержали предложения Татьяны Миролюбовой, Александра Григоренко и Романа Водянова об увеличении налогового вычета для малого бизнеса с 50 до 100 кв. м площади одного объекта недвижимости. Депутат Александр Бойченко и председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин предложили льготу для владельцев помещений, где для размещения торговых и офисных объектов используется менее 20% площади. Как пояснил господин Плюснин, под это определение попадают некоторые ангары и гаражи. В отношении таких объектов налогоплательщики получат право уплачивать 25% от полной суммы исчисленного налога. Однако при этом плательщик не должен иметь задолженности по налогам и сборам. Депутаты и правительство эту поправку поддержали.

Юрий Борисовец предложил установить такую же льготу для парковок. По словам депутата, «кадастровая стоимость парковки примерно равна затратам на ее создание». «Особенно с подземными парковками ситуация напряженная, и так их мало строят. А поправка позволит стимулировать строительную отрасль, которая переживает не лучшие времена»,— поделился господин Борисовец.

Вице-премьер правительства, глава минпромторга региона Алексей Чибисов заявил, что на анализ этой инициативы необходимо время, и предложил рассмотреть ее на заседании комитета. Депутаты с этим согласились.

Зато члены рабочей группы поддержали аналогичную льготу для промышленных объектов, которые не менее чем на 50% используются налогоплательщиком для размещения рабочих мест. Среди авторов поправки депутаты-промышленники Геннадий Шилов и Владимир Жуков, а также Юрий Борисовец, Виктор Плюснин и Татьяна Миролюбова. «В Перми достаточно много заводоуправлений, которые находятся на центральных улицах, поэтому их кадастровая стоимость достаточно высокая. Например, ОДК „Пермские моторы“»,— пояснила госпожа Миролюбова.

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова поделилась опасениями, что льгота «будет останавливать естественное развитие бизнеса». «Надо дать сигнал, что с этими зданиями надо что-то делать: реализовать, реконструировать, выводить такие из промышленного участка и вводить их в оборот коммерческой недвижимости»,— предложила депутат. Юрий Борисовец возразил, что заводоуправления — «часть производственного комплекса и никакими технологиями его не заменить». «И без нашей поправки такие здания будут облагаться, как торговые центры»,— пояснил депутат. По итогам обсуждения поправка была принята.

Еще одна существенная льгота, предложенная группой депутатов (Татьяна Миролюбова, Виктор Плюснин, Роман Водянов и Сергей Клепцин), — освобождение от налогообложения на десять лет гостиниц и объектов культурного наследия. Льгота касается гостиниц не менее «трех звезд». При этом в реконструкцию либо строительство объекта должно быть вложено не менее 500 млн руб. А объект введен в эксплуатацию после 1 января 2019 года. Отметим, что под эти требования попадают гостиницы, планируемые к размещению на месте бывшего ДК «Телта» и казармы ВКИУ.

Для объектов культурного наследия льгота предоставляется организациям, вложившим в восстановление и реконструкцию объекта в течение трех лет не менее 100 млн руб., либо 25 тыс. руб. на 1 кв. м общей площади объекта. Эти поправки были приняты при одном воздержавшемся. Во втором чтении законы планируется рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента 24 октября.

Константин Кадочников