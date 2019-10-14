Рынок пассажирских перевозок: обновление автобусного парка Уфы, тарифная политика, итоги эксплуатации карты «Алга»

8 октября в конференц-зале «Гафури» отеля Holiday Inn Ufa прошел пресс-завтрак, посвященный теме пассажирских перевозок и общественного транспорта. В дискуссии приняли участие представители госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики, администрации Уфы, ГУП «Башавтотранс», а также частные перевозчики и журналисты.

Сфера транспорта за последний год стала одной из самых обсуждаемых, и связано это как в негативными событиями – «транспортной войной», когда с рынка начали вытеснять нелегальных перевозчиков, так и с масштабными реформами в сфере. Сегодня, согласно сентябрьским указам главы Башкирии, перед отраслью стоят сложные задачи, часть из которых начала выполнятся, а часть – существует только в планах правительства региона.

До конца года необходимо актуализировать дорожную карту по систематизации дорожных перевозок, и, согласно информации госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики, все это приведет к улучшению региональной инфраструктуры в целом. Председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов рассказал, что есть несколько направлений, по которым сейчас ведется активная работа: «Это исключение из перевозочного процесса нелегальных форм перевозок, обновление подвижного состава, корректировка муниципальной и межмуниципальной сети, внедрение системы единой безналичной оплаты проезда. А также – разработка единого стандарта качества обслуживания перевозчиков, как государственных, так и частных форм собственности».

По информации господина Мухаметьянова, обновился подвижной состав ГУП «Башавтотранс» – предприятие закупило 431 новый автобус различных классов. «До конца года ожидается поступление еще 96 автобусов большого класса, и все они будут направлены на обслуживание основных магистралей в черте города. В следующем году мы закупим дополнительно 54 автобуса. Впервые в республике все эти транспортные средства будут соответствовать потребностям рынка – то есть будут оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, автоматизированными дверьми, автоинформаторами, кондиционерами, электронными маршрутоуказателями», сообщил он и отметил, что все автобусы будут оформлены в едином стиле.

Что касается частных форм собственности, то, по словам чиновника, «динамика несколько приостановилась», и в госкомитете ожидают от частных перевозчиков не только готовности встроиться в новую систему перевозочного процесса, но и активнее обновлять автопарк.

Заместитель директора ООО «Уфа-лайн» Ливан Карашвили сообщил, что предприятие готово закупить новые автобусы на сумму 300 млн руб., но пока не делает этого, так как «гарантий, что мы останемся в бизнесе нет». «Чтобы окупить автобус марки Ford или Mercedes, нужно около трех лет. Мы не знаем, что будет завтра и послезавтра. Возможно, я буду каждое утро просто любоваться на свой автопарк, который целым рядом простаивает, а, возможно, все они будут на рейсах. Желание работать у нас есть, мы на рынке с 1998 года, но сейчас сложно прогнозировать и конкурировать с «Башавтотрансом», рассказал он.

Вопрос обновления автопарка, по мнению частных перевозчиков, упирается также в то, что себестоимость проезда составляет около 35-36 руб., тогда как билет стоит всего 20 руб. Индивидуальный предприниматель Фанис Батыров отметил, что при такой низкой стоимости билета сложно заниматься чем-то еще, кроме текущей деятельности: «И налоги, и обновление автопарка, и реформы при такой цене проезда – куда это годится? Ни один перевозчик, на мой взгляд, не решит накопившиеся вопросы. Любой инвестор, который заинтересуется транспортной сферой, первым делом будет спрашивать про себестоимость, а потом принимать решение о возможности вкладываться». Предприниматель заявил, что сфере необходимы инвестиции либо поддержка малого бизнеса, а не только ГУПов. По его словам, физические лица, с которыми у господина Батыров заключены договора, «пока в раздумье», и не уверены, что будут приобретать новые автобусы.

Заместитель главы администрации Уфы по транспорту – начальник управления транспорта и связи Ильдар Юланов заметил, что цены на проезд был снижены в период нестабильности, но «перевозчики сами установили ее, и мы цены не диктуем». Он сказал, что качество обслуживания пассажиров – это главный приоритет, и те требования, которые всем перевозчикам выставляет город и правительство – обязательны, и их нужно выполнять. «Или вы подстраиваетесь под требования, или занимайтесь другим бизнесом», сказал господин Юланов. Тимур Мухаметьянов рассказал, что в планах правительства – перейти на схему, когда «будет покупаться услуга», и пройденный километраж будет учитываться вместе с коэффициентом соблюдения расписания. «Это сложная задача, и ее выполнение мы переносим на более поздние этапы, но опыт Москвы показывается, что так можно будет избавиться от войн за пассажира», подытожил он.

С 1 июля в республике внедрена автоматизированная система оплаты проезда с применением единой транспортной карты «Алга», и частные перевозчики в целом считают ее появление положительной новостью. Фанис Батыров рассказал, что «правдами-неправдами карта заработала, и нареканий 0,01%». «Наша основная задача – обеспечить безопасную перевозку пассажиров, а внедрение новой системы и обновление автопарка – вещь вторичная. С картой «Алга» были проблемы, но все наладилось. Дело в том, что ей пользуется, по нашим подсчетам, около 10% всех пассажиров, которых мы возим», сказал он. Его коллега Ливан Карашвили отметил, что для многих пассажиров нет разницы, как рассчитываться за проезд, ведь карта дает скидки только на автобусах «Башавтотранса».

Согласно официальным данным госкомтранса Башкирии, количество заключенных договоров по использованию карты «Алга» таково, что практически все перевозчики республики (53 перевозчика, в том числе 11 частных) перешли на нее. С 6 сентября к системе подключилась и башкирская пригородная пассажирская компания. Теперь карту «Алга» можно использовать и на городской электричке. В систему подключены 4163 терминала, это практически все перевозчики по республике, организовано 4807 точек продаж карты. Сегодня используется больше 152,5 тысяч карт, и фиксируется ежедневный прирост на 2%. Заместитель генерального директора АО «Башкирский регистр социальных карт» Олег Романов сообщил, что частным перевозчикам бесплатно передали около 700 терминалов для безналичной оплаты на общую сумму 28 млн руб, а также взяли на себя сопровождение и фискализацию.

• 2525 точек пополнения карт «Алга» наличными средствами

• 87% пользователей пополняют ее через «Сбербанк-онлайн»

• Ежедневно совершается до полумиллиона транзакций

• 56% поездок оплачивается безналичным способом

• 19% – картой «Алга»

• По карте «Алга» совершено 19 млн поездок почти на 350 млн рублей

Мнение эксперта

Заместитель директора по продажам ООО «Луидор-Уфа» Руслан Ситдиков

Обновление автопарка общественного транспорта – важнейшая задача, одна из основных, решение которых позволит отрасли развиваться. Мы не понаслышке знаем о проблемах частного бизнеса в сфере пассажирских перевозок, и предлагаем оптимальные варианты для всех перевозчиков – автобусы ГАЗ. Они обладают всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками и самыми короткими сроками окупаемости в своем классе, низкой стоимостью ремонта и обслуживания, сформированным насыщенным рынком запасных частей.

Автомобили, выпускаемые Горьковским автомобильным заводом, за последние 2-3 года качественно эволюционировали, серьезно увеличив предельный срок эксплуатации, повысив надежность и предложив разнообразные комплектации. Учитывая огромные пробеги данного вида техники и принимая во внимание работу в постоянном режиме износа, на сегодняшний день на автобусы ГАЗ установлена гарантия 2 года без ограничения по пробегу автомобиля.

Последняя выпущенная российским производителем новинка А65R52 c дизельным двигателем, предлагает большую пассажировместимость (1+19+3 мест) – при заметном повышении комфорта для пассажиров, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. В первом квартале 2020 года заводом ГАЗ будет представлен концептуально новый автомобиль: низкопольный каркасный автобус с возможностью перевозки до 22 человек.

В настоящее время действуют ряд программ, позволяющих получить выгоду при приобретении автомобилей – до 12%. Также действуют программы лояльности при посещении станций технического обслуживания и приобретения запасных частей.

Для того, чтобы одновременно решать несколько ключевых для отрасли задач – поддержание технического состояния автобусов, обеспечивающих безопасность перевозок, уплаты налогов и обновление автопарка – стоит обратить внимание на продукцию ГАЗ. Ведь только этот продукт обладает ключевыми преимуществами: низкие инвестиционные издержки при покупке, многообразие программ для приобретения с выгодой с помощью лизинга, кредита и трейд-ин; самая низкая стоимость владения в своем классе, складывающаяся из цены на техническое обслуживание, стоимости запасных частей и разветвленная сеть технических станций, позволяющих снизить время простоя автомобиля во время ремонта.