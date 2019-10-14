Нижегородское управление капстроительства признали виновным в дроблении контрактов

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало виновным муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» (ГлавУКС) и семь его поставщиков в искусственном дроблении госзакупок – заказчик делил крупные контракты на несколько идентичных стоимостью до 100 тыс. руб. каждый, чтобы не проводить торги.

Как сообщает надзорное ведомство, таким образом в 2017-2018 годах ГлавУКС незаконно заключал контракты о поставке, оказания услуг и по выполнению работ для детских садов в жилых комплексах «Зенит» и «Цветы», театра «Вера», Нижневолжской набережной, ФОКа Приокского и других объектов с ООО «Ассоциация», ООО «Линия», ООО «Элит-Альянс», ООО «Оптснаб», ООО «Офислайн», ООО «Комус-Приволжье» и ООО «Промрезерв». Остальные поставщики, прежде фигурировавшие в деле, признаны невиновными.

Напомним, поводом для возбуждения дела в УФАС стала прокурорская проверка, в результате которой было обнаружено дробление 198 контрактов ГлавУКС общей стоимостью 17 млн руб. После этого был уволен прежний руководитель учреждения Вячеслав Стонис.

Анастасия Еремина