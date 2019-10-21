Камера смотрит в эпос

Съемки фильма «Сердце пармы» (по роману Алексея Иванова) собрали только звезд российского кино.

Текст и фото: Сергей Кузнецов

Когда конница идет в атаку, первым мчится… Правильно, оператор и его команда с камерами, развернутыми к наступающим. А вторым? Аниматроник — муляж лошади, на котором снимают все крупные планы наездников. Аниматроник по команде с пульта может шевелить ушами, моргать и «скакать галопом» или «рысью». А вот за этим технически оснащенным авангардом следуют уже и верховые воины с приклеенными бородами, вооруженные мечами и копьями.

Съемки одного из самых масштабных проектов последних лет шли сразу на двух площадках. В Перми, на берегах рек Усьва и Вишера, где были выстроены деревянные города с домами на сваях и крепостями. И под Москвой, где за восемь месяцев декораторы и художники создали древнюю Чердынь с торговыми рядами, церквями, домами.

Эпическая драма «Сердце пармы» — это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Режиссер картины Антон Мегердичев (все с придыханием заявляют, что это он снял самый кассовый современный российский фильм «Движение вверх») говорит, что для него «Сердце пармы» — «это притча о возникновении государств»: «Я подчеркиваю: не государства, а государств. О том, как человеческое племя складывалось в структуры, в которых мы с вами живем. О том, как все было непросто, тяжело и кроваво. Это одна сторона. Другая — мистическая история. Это история о взаимодействии культур, различных народов, населяющих нашу страну».

А значит в фильме будут герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. И даже красавица-ведьма, способная превращаться в рысь и охмурившая русского князя. А также: Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Сергей Пускепалис. Среди звезд, которые останутся за кадром,— оператор Сергей Астахов, дважды лауреат Госпремии РФ (это он снимал «Влюблен по собственному желанию», «Брат», «Про уродов и людей»).

Мотор! Камера!