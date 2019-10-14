В отношении нижегородских дорожных фирм возбудили дело о картеле на 3,4 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело по признакам картеля на торгах в сфере дорожного строительства. Как сообщает ведомство, десять компаний из Нижегородской и Челябинской областей заключили контракты на 3,4 млрд руб., действуя в рамках антиконкурентного соглашения.

В участии в сговоре подозреваются ООО «Нижавтодорстрой», ООО «Фирма “Магистраль”», ООО «ТПК “ЯКК”» (Челябинск), ООО «Ресурсы», ООО «Автодорстрой», ООО «Нижегородавтодор», ООО «Дорожник», ООО «СК “Конструктив”», ООО «Техстрой» и ООО «Премьер». Дело возбуждено по материалам активиста общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова и депутата Госдумы РФ, координатора проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Антона Гетта.

Добавим, что о возможном дорожном картеле с участием «Нижавтодорстрой», «Магистраль» и «Стройинвест» говорили с 2017 года, когда эти три компании получили контракты на ремонт нижегородских дорог, снизив начальную стоимость каждого лота не более чем на 0,5%. Тогда в нижегородском УФАС усмотрели признаки сговора, однако прокуратура нарушений в процессе торгов не увидела. Александр Кулаков, который и жаловался на закупки, посчитал, что надзорному органу не хватило политической воли и компетенции, чтобы разобраться в деле по существу. В 2018 году о возможном картеле заговорили вновь – тогда крупные тендеры стоимостью около 800 млн руб. выиграли те же три компании, снизив стартовую цену в пределах 1%.

Анастасия Еремина