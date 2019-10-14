В Смольном намерены выставить на торги имущество на сумму более 710 млн рублей

До конца текущего года власти Петербурга намерены выставить на торги городское имущество на общую сумму более 710 млн рублей. Реализуемые объекты планируется разделить на 70 лотов, включая 41 лот — объекты нежилого фонда, 19 лотов — квартиры, остальное — аренда и лоты, объединяющие квартиры и нежилые помещения. Об этом со ссылкой на комитет имущественных отношений Петербурга сообщает ТАСС.
В 2019 году Смольному уже удалось реализовать 37 лотов на общую сумму 195 млн руб. Предполагаемый объем доходов от использования и реализации городского имущества по итогам года должен составить 27,6 млрд руб.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга назвали причину увеличения цены лота на аукционах по продаже госсобственности. В КИО пояснили, что это связано с длительным отсутствием торгов.