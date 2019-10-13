Песков рассказал, почему Путин всегда отдыхает в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин всегда отдыхает именно в России, чтобы популяризировать необычные интересные места в стране. Последний раз глава государства отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу накануне своего 67-летия.

«Он говорил (ранее.— “Ъ”), что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают»,— сказал господин Песков на программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков при этом выразил уверенность, что президенту не удается отвлечься от работы даже во время отдыха. «Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться: слишком большой груз на его плечах, и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания»,— сказал пресс-секретарь.