Дмитрий Бивол подобрался к объединению

В рамках крупного боксерского шоу в Чикаго выдающийся украинский боец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой категории, нокаутировав американца Чезза Уизерспуна, а россиянин Дмитрий Бивол защитил принадлежащий ему титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), очень убедительно выиграв по очкам у доминиканца Ленина Кастильо. Следующие бои Усика и Бивола должны получиться гораздо более интересными.

Оба главных боя в программе чикагского вечера едва ли могли считаться праздником для тех, кому в боксе милы интрига, тайна и острота. Перца в них было немного.

Александр Усик, который, собрав все чемпионские титулы в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), заработав признание лучшим боксером года от всех авторитетных изданий и экспертных сообществ, решил подняться на категорию выше, проводил поединок против человека, который еще несколько дней назад не догадывался, что ему может выпасть возможность выступить в таком заметном шоу. Чезз Уизерспун вышел на замену попавшемуся на допинге голландцу Тайрону Спонгу, и от его бокса, строго говоря, веяло пониманием своей скромной роли. Он ее, по сути, сыграл, уже просто согласившись выйти на ринг. Усик гонял по нему Уизерспуна в течение семи раундов, отправив в цель 139 ударов (против 21 — ничтожная цифра — у оппонента), а в перерыве между седьмым и восьмым угол американца от продолжения этой бесконечной трепки отказался.

В поединке Дмитрия Бивола, чей послужной список, как и послужной список Усика, до сих пор состоит исключительно из побед, борьбы было немногим больше. Довольно опытный, но невысоко котировавшийся Ленин Кастильо если в чем-то и показал себя мастером, то разве что в искусстве «выживания». Им он занимался на протяжении всего матча, перетерпев лавину попаданий (Бивол нанес их в общей сложности 188, у претендента набралось лишь 98, причем таящих хоть сколько-нибудь серьезную угрозу среди них почти не было) и нокдаун в шестом раунде. Все ресурсы, освещавшие этот бой, конечно, обратили внимание на тот факт, что Бивол, который когда-то демонстрировал фантастические панчерские умения и никому не давал послушать финальный гонг, уже в четвертый раз подряд выиграл по очкам, но это, конечно, так себе придирка. В целом на фоне сконцентрированного на том, чтобы продержаться как можно дольше любой ценой, в том числе с помощью грязноватых приемов, противника он был хорош, а зафиксированное судьями превосходство россиянина (на двух картах — 119:108, на третьей — 120:107) было именно подавляющим.

Следующие выступления Александра Усика и Дмитрия Бивола, надо полагать, будут куда более «перчеными». Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая сейчас работает с Усиком, и не скрывала, что в супертяжелой категории украинец попробует добиться примерно того же, чего добился в предыдущей, а его чикагский бой позиционировался как отборочный, то есть такой, за которым может сразу последовать и чемпионский. А про перспективы и планы Дмитрия Бивола глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сказал “Ъ”, что для него «настало время больших боев и объединения титулов».

Когда эти планы окончательно сформируются, предсказать нетрудно. За поединком Бивола против Кастильо в ближайшие недели последуют два еще более значимых для полутяжелого веса. Уже 18 октября в Филадельфии друг с другом будут биться чемпионы Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) — украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев. А 2 ноября в Лас-Вегасе состоится бой с участием еще одного российского полутяжа-чемпиона — Всемирной боксерской организации (WBO) — Сергея Ковалева и, возможно, самого популярного сегодня боксера мира, мексиканца Сауля Альвареса, прославившегося прежде всего победами в среднем весе.

Оба поединка Дмитрий Бивол, кстати, упомянул в своем заявлении после победы в Чикаго. Поединок Гвоздика с Бетербиевым — даже дважды, кинув в публику вопросом: «Почему бы мне не встретиться с его победителем?» Противопоказаний действительно вроде бы нет.

Алексей Доспехов