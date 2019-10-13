Ректор МГИМО не считает нужным вводить обязательное распределение выпускников вузов

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов в интервью «РИА Новости» заявил, что не считает необходимым введение обязательного распределения на работу выпускников вузов. В мае прошлого года власти Удмуртии призвали вернуться к распределению выпускников, обучавшихся за счет бюджета.

«Откровенно говоря, не думаю, что следует вводить такое обязательное ко всем распределение. Говорить о целевиках в бакалавриате просто неразумно — ребята поступают в 17 лет, а юридические обязательства наступают с 18, поэтому подписанные ими документы не валидны»,— сказал господин Торкунов. Он также отметил, что некоторым студентам, обучающимся в магистратуре, подготовку оплачивает компания, в которой они обязаны работать. Это отражено в заключенном между ними соглашении. «И это совершенно справедливо»,— подчеркнул ректор МГИМО.

Напомним, что в 2018 году правительство уже обращалось к обсуждению вопроса обязательного распределения студентов для снижения безработицы среди молодежи.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Власти вспомнили о распределении».