Постпред России при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов предложил Европейскому союзу интеграцию с ЕАЭС и объединение Евразии от Лиссабона до Владивостока, передает «РИА Новости». По словам дипломата, Европе необходимо избавляться от искусственных барьеров и начать сотрудничество.

«Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый "задний двор" мировой экономики и политики — это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока»,— заявил господин Чижов в рамках 17-го Родосского форума «Диалог цивилизаций».

Напомним, что в январе 2015 года тогдашний верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подготовил план действий, в котором отмечалась выгода от создания условий для зоны свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока» и предлагалось провести анализ последствий и ограничений возможного торгово-экономического сотрудничества с ЕАЭС. С тех пор страны Евросоюза и Россия отдалялись от сотрудничества, вводя взаимные санкции.

В августе 2019 года президент Франции Эмманюэль Макроном во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия является «глубоко европейской страной» и он верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».