Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, которая сейчас выступает за Узбекистан, примет участие в летних играх в Токио в 2020 году. Это будет восьмая летняя Олимпиада для спортсменки, к началу Игр ей исполнится 45 лет.

«Я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе»,— написала Чусовитина в Instagram.

Оксана Чусовитина является трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Она выступала за сборные СССР, Узбекистана, Германии и затем снова стала представлять Узбекистан. Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастка, которая участвовала в Олимпийских играх семь раз. Последний раз спортсменка выступала на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на тот момент ей был 41 год.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.