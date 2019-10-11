Курс доллара. Прогноз на 14–18 октября

Татьяна Евдокимова, экономист Рубль может провести неделю ниже отметки 64 в паре с долларом Динамика российской валюты на предстоящей неделе будет полностью определяться исходом продолжающихся торговых переговоров. Заключение частичной торговой сделки, на которое участники переговоров настроили рынки, способно создать дополнительные поводы для оптимизма всем рисковым активам. Как следствие, рубль может провести неделю ниже отметки 64 в паре с долларом. Однако текущий оптимизм на рынках вряд ли можно считать долгосрочным, поскольку между Китаем и США остается большое количество неразрешенных противоречий, которые могут дать о себе знать достаточно скоро. Дополнительными факторами, ограничивающими оптимизм, может стать старт публикации корпоративной отчетности в США за третий квартал, а также данные по ВВП Китая в пятницу.

Антон Покатович, главный аналитик Движение курса рубля в существенной мере будет зависеть от того, как инвесторы оценят итоги переговоров Вашингтона и Пекина В конце прошлой недели курсу рубля удавалось укрепляться до уровней, близких к 64, на фоне возобновления ралли на долговом рынке. Поводом стала риторика ЦБ, которую мы расцениваем как готовность регулятора к более активному снижению ключевой ставки. Начавшиеся в прошлый четверг переговоры США и Китая принесли инвесторам надежду на то, что стороны все же придут к готовности заключить частичную сделку. В начале будущей недели движение курса рубля в существенной мере будет зависеть от того, как инвесторы оценят итоги переговоров Вашингтона и Пекина. Появление даже рамочных договоренностей может активизировать рыночный рост и привести курс рубля в диапазон 62,8–64, но, если рынки не дождутся компромиссов между сторонами, рубль может вернуться на уровни 64,7–65,7.

Михаил Поддубский, главный аналитик В среднесрочной перспективе потенциал дальнейшего роста пары выглядит ограниченным Улучшение настроений на глобальных рынках и умеренная коррекция доллара на мировом валютном рынке способствуют укреплению рубля и большинства других валют развивающихся стран. При сохранении умеренного оптимизма на рынках базовым сценарием на следующую неделю выглядит диапазон 63,50–65 руб./$. Однако согласно нашей модели равновесный курс пары доллар—рубль на данный момент расположен выше, следовательно, в среднесрочной перспективе потенциал дальнейшего роста пары с текущих уровней выглядит ограниченным.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Поддержка рубля экспортерами будет заметна на валютном рынке лишь через неделю Российская валюта чувствует поддержку практически по всем традиционным каналам, кроме нефтяного рынка. Глобальное ослабление доллара на фоне смягчения риторики ФРС США дополняется «голубиными» комментариями главы российского ЦБ РФ о более низкой инфляции и возможности ускорить темп снижения размера ключевой ставки. Несмотря на весь позитив, он носит скорее краткосрочный характер, поскольку ключевые проблемы во внешнем фоне остаются нерешенными. На следующей неделе стартует налоговый период октября, размер основных налогов к уплате мы оцениваем в 2,22 трлн руб., что на 17% больше сентябрьских платежей. Однако поддержка рубля экспортерами будет заметна на валютном рынке лишь через неделю.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Валютные интервенции, проводимые на ежедневной основе Банком России, оказывают незначительное влияние на рубль в связи с их небольшими дневными объемами Следующая неделя для российского рынка характерна начинающимся налоговым периодом и продолжающимся спросом нерезидентов на российский госдолг в свете последних комментариев главы Банка России. В отсутствие негативного внешнего фона эти факторы будут оказывать поддерживающее влияние на рубль. Валютные интервенции, проводимые на ежедневной основе Банком России, оказывают незначительное влияние на рубль в связи с их небольшими дневными объемами.