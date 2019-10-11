Новоселы Манхэттена предъявят паспорта

Роскошные апартаменты в Нью-Йорке больше нельзя будет купить анонимно. В городе вступил в силу закон, обязывающий раскрывать имя конечного владельца. До сих пор распространенной практикой были покупки через специально созданную компанию. Риелторы отмечают, что это уже повлияло на рынок элитной недвижимости — новые правила отпугнули богатых иностранцев. Однако аналитики говорят, что главная цель этого закона — политическая. Казалось бы, при чем тут Дональд Трамп? Подробности — у Светланы Беловой.

Большинство дорогих нью-йоркских домов и апартаментов куплены обществами с ограниченной ответственностью. По данным издания The Wall Street Journal, на такие компании оформлено больше 60 тыс. объектов недвижимости. В самых элитных кварталах города, по подсчетам экспертов, около 85% собственников скрывают свои имена. Теперь новоселов на Манхэттен будут пускать только с открытым паспортом. Но риелторы боятся, что новых сделок больше не будет. Даже несмотря на то, что недвижимость существенно подешевела. Именно в самом дорогом сегменте цены за лето просели на 10-20%. Ценники на Манхэттенское элитное жилье «переписали» китайцы, пояснил руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru Георгий Качмазов: «Средний чек составляет от $15 до 50 тыс. за кв. м. Этот сегмент пострадал больше всего. Главное тут то, что китайцев стало существенно меньше. Пекин ввел ограничение на вывод капитала на семью в размере $5 тыс., и раньше это не очень хорошо работало. Видимо, там закрутили гайки».

Закон об отмене анонимности, сделает данные о сделках, ценах и владельцах доступными любому желающему. До сих пор эту информацию могли получить только банки, силовые и контролирующие структуры. Потенциальные покупатели, скорее всего, откажутся от видов на Нью-Йорк и будут присматриваться к недвижимости в Майами или за пределами США. Миллиардеры, например, любят селиться в Лондоне или Гонконге. Кстати, два года назад Гонконг поставил рекорд по самой дорогой недвижимости. Там закрыли сделку на $360 млн. Нью-Йорк же теперь потеряет состоятельных жильцов, считает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: «Если говорить про инвестиционный спрос, когда недвижимость приобретается не для проживания, а для сохранения или, может быть, даже приумножения средств, в ряде случаев будут отказываться, в первую очередь те, кто не может подтвердить происхождение своего капитала. Есть другие регионы, в которых недвижимость стоит дешевле, но динамика цен там другая. Соответственно, инвестиционная привлекательность может быть даже выше».

Истинная цель нового закона вовсе не в том, чтобы вывести состоятельных покупателей из тени. Американцы ищут на Манхэттене новый «русский след». В Штатах готовятся к президентским выборам, предупредил член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк Валерий Ванин: «По слухам, объекты недвижимости Трампа на существенную долю были раскуплены именно российскими инвесторами. И сейчас в Нью-Йорке, который традиционно является оплотом демократов в США, по сути, накануне старта предвыборной кампании Трампа вводится этот закон. Хотя основные самые выгодные его объекты находятся в Нью-Йорке».

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В Нью-Йорке, действительно, большая русская диаспора. Так, например, в прессе писали, что пентхаус за $37 млн купил бывший замминистра финансов Андрей Вавилов. Апартаменты почти за $50 млн есть у Игоря Крутого. А семья миллиардера Дмитрия Рыболовлева несколько лет назад установила ценовой рекорд, заплатив за недвижимость на Манхэттене $88 млн — это $13 тыс. за кв фут. Там жила дочка миллиардера Екатерина. А сам Рыболовлев десять лет назад купил во Флориде дом с видом на океан за $100 млн. Прошлым владельцем был Дональд Трамп.

Юристы уточняют, что обязательство по раскрытию конечных владельцев нью-йоркской недвижимости относится к новым сделкам. Тех, кто купил жилье раньше, терять инкогнито не заставят.