Затраты АСВ на конкурсное производство по банку «Ассоциация» составят 140 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов с 19 сентября по 31 декабря 2019 года направит 139,13 млн руб. на проведение мероприятий в рамках конкурсного производства в отношении АО КБ «Ассоциация» (Нижний Новгород). По данным АСВ, из общей суммы 112,07 млн руб. составят расходы на содержание аппарата, в том числе 95,3 млн руб. планируется выплатить в качестве компенсаций уволенным сотрудникам банка.

Еще 27,06 млн руб. АСВ направит на административно-хозяйственные расходы, включая содержание и охрану собственных и арендованных зданий (15,37 млн руб.), затраты на публикацию информации о процедурах конкурсного производства (420 тыс. руб.), расходы на бухгалтерское сопровождение и сопровождение программного обеспечения (8,4 млн руб), почтовые расходы и услуги связи (2,38 млн руб.), нотариальные расходы (520 тыс. руб.).

Напомним, в июле Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке». Тогда выяснилось, что на корсчете банка в VTB Europe нет 3,8 млрд руб. Тогда стало известно, что главный казначей банка «Ассоциация» Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. Было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности неустановленными лицами из числа руководства банка (ст. 172.1 УК РФ). Арбитражный суд 19 сентября признал «Ассоциацию» банкротом.

Как региональные власти пытаются помочь клиентам банка читайте в материале “Ъ-Привольжье” «“Ассоциация” с бюджетом».

Андрей Репин