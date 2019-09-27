«Ассоциация» с бюджетом

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обратились к министру экономического развития Максиму Орешкину по поводу защиты интересов предпринимателей, пострадавших из-за отзыва лицензии у нижегородского банка «Ассоциация». Депутаты отмечают, что пока банк имел статус регионального, он принимал участие в программе льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса с компенсацией части процентов из бюджета. До отзыва лицензии «Ассоциацией» были заключены более сотни кредитных договоров по льготным кредитным ставкам под 6,5% и 8,5% годовых с общим ссудным остатком 2,6 ­млрд руб. С крахом банка льготы по процентам перестали действовать, и кредитная нагрузка заемщиков резко возросла. Аналитики полагают, что возобновление субсидирования банка «Ассоциация» невозможно, но варианты по возобновлению льготного кредитования нижегородских предприятий все-таки есть.



Нижегородские депутаты 26 сентября решили обратиться к министру экономического развития Максиму Орешкину по поводу последствий отзыва лицензии у нижегородского коммерческого банка «Ассоциация». ­Напомним, в конце июля Центробанк отозвал лицензию из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке». Тогда выяснилось, что на корсчете нижегородского банка в VTB Europe отсутствуют 3,8 млрд руб. По предварительным данным, главный казначей банка «Ассоциация» Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности неустановленными лицами из числа руководства банка (ст. 172.1 УК РФ). Следователи полагают, в Центробанк предоставлялись ложные сведения о финансовом положении «Ассоциации». Нижегородский арбитражный суд 19 сентября признал «Ассоциацию» банкротом.

В проекте обращения законодательного собрания говорилось о льготных кредитных договорах, часть процентной ставки по которым субсидировало Министерство экономического развития РФ. В связи с отзывом лицензии предоставление этих субсидий прекратилось, и теперь по бывшим договорам о льготном кредитовании проценты будут повышены до коммерческого уровня. Депутатам стали поступать обращения от руководителей предприятий, которые вынуждены приостанавливать свою деятельность из-за повышения процентных ставок по взятым в «Ассоциации» льготным кредитам. «Отмена льготных кредитных ставок отрицательно скажется на развитии бизнеса заемщиков, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях Нижегородской области»,— отмечается в обращении законодательного собрания.

По мнению депутатов, это может привести к ухудшению социально-экономической ситуации в регионе. До отзыва лицензии банком «­Ассоциация» были заключены 127 кредитных договоров по льготным кредитным ставкам 6,5% и 8,5% годовых общим остатком ссудной задолженности более 2,6 млрд руб. Заемщиками являются предприятия АПК, производители продуктов питания, автомобилей спецназначения, машин и оборудования, судостроительные компании и проектные организации. Как отмечается в проекте в обращения к министру, чтобы стабилизировать экономику региона, потребуется выделение дополнительных средств, в том числе и из областного бюджета. В связи с этим депутаты просят Минэкономразвития РФ возобновить выплаты банку «Ассоциация» субсидий из федерального бюджета в рамках программы льготного кредитования хотя бы до тех пор, пока банк не прекратит свою деятельность в качестве юридического лица. В настоящее время процедура реорганизации банка «Ассоциация» не проводится. Ликвидация юридического лица возможна только после завершения процедуры банкротства.

По словам заместителя председателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василия Суханова, направляя обращение на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, депутаты пытаются использовать «хоть какой-то шанс», чтобы дать возможность региональным предприятиям и дальше получать поддержку в виде компенсации части процентной ставки по кредитам.

Депутат Владимир Буланов назвал обращение от имени регионального парламента на имя Максима Орешкина «абсолютно нелегитимным». По его словам, непонятно, почему «предлагаемая месяц назад инициатива об обращении на имя Бастрыкина, Чайки и Набиуллиной трансформировалась в обращение на имя главы Минэкономразвития РФ». «Предлагаемая схема никогда не пройдет согласование прокуратуры»,— уверен господин Буланов, предложивший отложить рассмотрение вопроса.

Но большинством голосов депутаты решили направить документ в федеральное министерство. Кроме того, они рекомендовали областному правительству рассмотреть вопрос о предоставлении мер государственной поддержки пострадавшим предприятиям. На себя депутаты взяли функции по контролю над соблюдением интересов граждан и бизнеса при проведении процедуры банкротства банка.

Источник “Ъ-Приволжье” в банковской сфере считает, что идея нижегородских депутатов о возобновлении льготного кредитования предприятий через «Ассоциацию» невыполнима. «Чтобы выделить предприятиям деньги через "Ассоциацию", необходимо делать соответствующие банковские проводки. Через банк с отозванной лицензией осуществить такие проводки невозможно, так как никаких финансовых операций банк больше не проводит. На месте депутатов я бы лучше написал письмо с предложением предоставить эти субсидии предприятиям через счета в других банках. Правда, для этого должен быть разработан пакет документов, которые такое предприятие должно будет предоставить для получения льгот»,— предположил собеседник издания.

Андрей Репин