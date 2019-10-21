Супер-Марио

Марио Драги родился в Риме 3 сентября 1947 года. Окончил Римский университет Ла Сапиенца, в 1976 году получил степень доктора экономики в Массачусетском технологическом университете (США). С 1984 по 1990 год входил в совет исполнительных директоров Всемирного банка. В 1991 году был назначен главой итальянского казначейства. Этот пост он занимал вплоть до отставки кабинета в 2001 году. С 2002 по 2005 год господин Драги был вице-председателем и исполнительным директором Goldman Sachs International. В 2005 году занял пост председателя Банка Италии.

24 июня 2011 года на саммите стран—участниц еврозоны Марио Драги был избран председателем Европейского центрального банка, сменив на этом посту французского экономиста Жан-Клода Трише. Срок полномочий Марио Драги истечет 31 октября 2019 года.

Итальянский экономист стал главой ЕЦБ в разгар долгового кризиса еврозоны. Под его руководством регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования. В конце февраля 2012 года был инициирован второй, несколько более крупный цикл кредитов ЕЦБ европейским банкам — операция долгосрочного рефинансирования (LTRO). В 2015–2018 годах регулятор под руководством Марио Драги проводил политику количественного смягчения (QE), которая, по оценкам экспертов, помогла вновь запустить кредитование в Европе и позволила правительствам снизить долговую нагрузку. После 2018 года ЕЦБ продолжил процесс реинвестирования доходов от ранее выкупленных долговых инструментов. В сентябре ЕЦБ возобновил политику QE и снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня –0,5%.

26 июня 2019 года президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business Network раскритиковал тактику главы Федеральной резервной системы страны и заявил: «Лучше бы у нас был Драги, а не наш глава ФРС». Сторонники главы ЕЦБ подчеркивают его решительность в применении непривычных для европейцев мер, благодаря которым еврозона пережила тяжелый долговой кризис. Критики указывали на то, что Марио Драги нарушал традиционную финансовую дисциплину еврозоны, наводняя экономику дешевыми деньгами, и слишком драматизировал опасность дефляции.

«Марио Драги продавил свою линию вопреки мнению рыночников, считавших, что дни евро уже сочтены; он пересмотрел систему защиты Европейского центрального банка и сделал ее соответствующей посткризисной эре — с низкими процентами во что бы то ни стало»,— охарактеризовало издание Financial Times тактику господина Драги в редакционной статье. Сам глава ЕЦБ в своей речи в 2012 году заявил: «В рамках своих полномочий ЕЦБ готов сделать все для сохранения евро, чего бы это ни стоило».

За фанатичную приверженность делу и за стремление быть в нескольких местах глава ЕЦБ получил прозвище Супер-Марио.