РБК: совладелец компании «Усть-Луга» заявил о пропаже денег с арестованных счетов

Председатель совета директоров ОАО «Компания ''Усть-Луга''» Валерий Израйлит обратился в полицию из-за исчезновения с его счетов почти 300 млн руб. Он узнал о пропаже в ноябре 2018 года, но подал заявление только в сентябре 2019 года из-за риска негативных последствий, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Господина Израйлита обвиняют в хищениях при строительства порта Усть-Луга в Финском заливе. Общий ущерб оценивается в 202 млн руб. Его задержали в конце 2016 года.

Бизнесмен утверждает, что 294 млн руб. пропали с семи его счетов. Их арест происходил с участием понятых и представителей Сбербанка. В 2018 году господин Израйлит развелся с женой. При разделе имущества они обнаружили, что на счетах осталось только 136 тыс. руб. Предприниматель требует возбудить дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Подробнее о деле Валерия Израйлита — в материале “Ъ” «Офшорным капиталам продлили пропуск».