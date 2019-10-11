Экс-полицейских в Армавире будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью

В суд Армавира передано уголовное дело в отношении бывших полицейского и младшего инспектора городского батальона ППС. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК РФ). По последней статье им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СКР по краю, 3 марта текущего года полицейские находились на суточном дежурстве и около 8 часов утра в помещении отдела МВД по Армавиру, где содержались административно задержанные, услышали, как 48-летний местный житель потребовал снять с него наручники и вывести его в туалет. Полицейские, по данным следствия, вошли в камеру, где 21-летний правоохранитель стал с силой удерживать задержанного, а 41-летний страж порядка нанес потерпевшему не менее пяти ударов ногами в область живота и туловища. Затем фигуранты уголовного дела повалили потерпевшего на пол и стали избивать задержанного ногами по туловищу. После этого сотрудники полиции продолжили нести службу.

Впоследствии потерпевшего госпитализировали, где ему диагностировали тупую травму живота с разрывом мочевого пузыря. Это квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

На период следствия обвиняемые арестованы. Как уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, по результатам служебной проверки приказом ОМВД по Армавиру в апреле 2019 года двое сотрудников полиции уволены из органов в связи с проступком порочащим честь мундира.

Василий Хитрых