Приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову оставлен без изменения

Иркутский областной суд оставил в силе решение Эхирит-Булагатского районного суда, приговорившего бывшего мэра Ольхонского района Сергей Копылова к трем годам лишения свободы. В июне 2019 года райсуд признал господина Копылова виновным в выделении земель Прибайкальского национального парка под добычу гравия для строительства дороги между поселками, оценив сумму ущерба в 28,6 млн руб.

По версии следствия, действия мэра «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в причинении ущерба почве, местам произрастания объектов растительного мира, среде обитания беспозвоночных животных». Апелляцию подавали адвокаты подсудимого. Они заявили, что Сергей Копылов не мог нарушить границ нацпарка, так как таковые так и не были утверждены, существует только их проект.

Сам господин Копылов сообщил суду, что перед тем, как принять решение, консультировался с прокуратурой и другими госорганами, которые в ответ ему заявляли, что земли не изъяты из оборота, не имеют ограничения в пользовании и не являются особо охраняемой территорией. Однако представитель гособвинения в ходе рассмотрения апелляции сообщил, что отсутствие информации о границах в Росреестре вовсе не означает, что они не установлены. Адвокаты заявили, что решение облсуда будет обжаловано.

Уголовное преследование Сергея Копылова начиналось накануне избирательной кампании в Госдуму России в 2016 году. Дело было связано с реконструкцией дороги Еланцы—МРС, которую осуществляла фирма предпринимателя Алексея Красноштанова, собиравшегося баллотироваться в Госдуму. Сам господин Красноштанов тогда заявил, что дело Сергея Копылова сфабриковано, чтобы не пустить его на выборы. Дело ольхонского мэра получило в Иркутской области широкий общественный резонанс. В его поддержку был организован автопробег, в котором приняло участие около 150 машин. 30 сентября у стадиона «Труд» в Иркутске на митинг в защиту Сергея Копылова собралось больше тысячи человек. Его сторонники приходили и на заседания суда, многие из них приезжали из Еланцов.

Екатерина Еременко, Иркутск