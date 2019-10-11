Суд в США приостановил процесс по делу ЮКОСа до мая 2020 года

Федеральный суд округа Колумбия приостановил до 20 мая 2020 года разбирательство по международному делу ЮКОСа. За это время истец и ответчик должны представить предложения о дальнейшем ведении дела, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение судьи Берил Хауэлл. «При рассмотрении совместного доклада сторон о продлении приостановки дела постановляю приостановить все процессуальные действия до 20 мая 2020 года»,— заявила судья.

Бывшие акционеры компании (Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, владели 70,5% ЮКОСа) требуют восстановить арбитражное решение о выплате им $50 млрд компенсации. Истцы также ждут завершения судебного процесса в Нидерландах. Апелляционный суд Гааги вынесет решение по делу ЮКОСа 18 февраля 2020-го.

Ранее экс-акционеры пожаловались, что Россия заключила секретные соглашения с проходящими по делу свидетелями, чтобы те дали показания в ее пользу. Российская сторона это отрицает и утверждает, что бывшие акционеры ЮКОСа сами подали документы в суд с грубыми процедурными нарушениями.

О расследовании против ЮКОСа в России читайте в материале “Ъ” «ЮКОСа нет, а дело его живет».