28,5 миллиона баррелей в сутки (б/с) составила добыча стран ОПЕК в сентябре, следует из доклада организации. По сравнению с августом объем поставок упал сразу на 1,32 млн б/с. Самое крупное снижение было зафиксировано в Саудовской Аравии, где из-за нападения беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco поставки сократились на 1,28 млн б/с. Также спад наблюдался в Венесуэле (минус 82 тыс. б/с), Ираке (минус 60 тыс. б/с) и Иране (на 34 тыс. б/с). Ливия, Ангола и Конго в прошлом месяце, напротив, нарастили добычу — но совокупно 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении, в сентябре снизили ее в сравнении с базовым уровнем на 2,225 млн б/с, что эквивалентно выполнению сделки на рекордные 274%.