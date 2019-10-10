Спорт делают доступнее для верующих Законопроект о религиозных обрядах в рамках соревнований и чемпионатов внесли в Госдуму

Группа депутатов от всех фракций Госдумы 10 октября внесла законопроект, дающий возможность организаторам спортивных мероприятий предоставлять религиозным организациям помещения для проведения обрядов и церемоний. В действительности с этим проблем нет, отмечают собеседники “Ъ”, однако, как считают в Русской православной церкви, разрешения на обряды только для зарегистрированных религиозных организаций позволят защитить спортсменов от влияния сектантов. Несмотря на отсутствие широкого обсуждения законопроекта со всеми религиозными конфессиями, эксперты ожидают, что документ примут, чтобы «не ссориться с РПЦ».

Законопроект внесли главы думских комитетов по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (Сергей Гаврилов, КПРФ), по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (Михаил Дегтярев, ЛДПР) и по делам национальностей (Ильдар Гильмутдинов, «Единая Россия»). Также авторами стали депутаты Рима Баталова («Единая Россия») и Александр Терентьев («Справедливая Россия»).

Документ закрепляет норму о том, что организаторы спортивных мероприятий «вправе» предоставлять верующим спортсменам возможность для участия в религиозных обрядах и соответствующие помещения.

Первая версия законопроекта вносилась на рассмотрение депутатов еще в июне, однако подразумевала поправки только к закону «О физкультуре и спорте», но не к закону «О свободе совести».

Сейчас документ решили скорректировать и предложить снова, сообщил “Ъ” господин Дегтярев. Он отмечает, что инициатива обсуждалась с различными религиозными конфессиями, но говорит только о поддержке со стороны Русской православной церкви: «Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан благословил нашу инициативу».

Второй автор документа, Сергей Гаврилов, который также является президентом Межпарламентской ассамблеи православия, сказал “Ъ”, что положения его проекта не противоречат «точке зрения традиционных конфессий России»: «Например, во время Олимпиады 2014 года в Сочи любой желающий мог посетить специально оборудованные молельные комнаты, было обеспечено присутствие представителей всех конфессий». Господа Гаврилов и Дегтярев уточняют, что формулировки законопроекта прописаны гибко, чтобы не обязывать собственников и организаторов предоставлять помещения, если таковых не имеется.

Но дело не только в этих формулировках. Руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега в беседе с “Ъ” указывает, что проблем с проведением обрядов во время соревнований нет. Но законопроект, продолжает она, прописывает, что возможности для обрядов предусматриваются только для зарегистрированных религиозных организаций:

«Все-таки духовное окормление спортсменов не должны осуществлять полусектантские формирования или языческие культы. Я думаю, что закон защитит наших спортсменов от вовлечения в какие-то оккультные и сектантские формирования».

Согласно прошлогоднему докладу вице-президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект протоирея Александра Новопашина, тема «Секты в спорте» действительно существует: «Спортсмены-христиане из ММА рассказывают, что в Москве большинство спортивных клубов и школ по смешанным боевым искусствам — цитирую — “уже находятся под родноверами”. В Новосибирске тоже немало неоязычников-спортсменов. Действуют различные неоязыческие клубы “древнерусских ратоборств” и славяно-горицкой борьбы».

Как пояснил “Ъ” руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, большинство неоязыческих движений действительно не зарегистрированы, однако он считает, что «представители церкви преувеличивают влияние» соответствующих течений на спортсменов. Также, по его мнению, законопроект депутатов не помешает язычникам или представителям других религиозных организаций при желании провести религиозный обряд во время соревнований.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов заявил “Ъ”, что не сталкивался с проблемами влияния радикальных исламистов на российских спортсменов. Также, по его словам, законопроект с его религиозной организацией депутаты не обсуждали. Он отметил, что часто при подготовке подобных документов учитывают мнение только представителей РПЦ. Не представляли документ и Московской общине буддистов, сказала “Ъ” ее глава Дулма Шагдарова. Однако она заявила, что будет рада, если в рамках соревнований будут бесплатно выделяться помещения для молитв и лекций.

Не выносили документ и на широкое обсуждение фракции «Единая Россия», сказал “Ъ” ее руководитель Сергей Неверов и подтвердила автор от партии Рима Баталова. Однако Роман Лункин считает, что «в рамках общей тенденции регулирования» документ примут, раз «комитеты Госдумы и матушка Ксения согласны». Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин называет главу комитета по религии Сергея Гаврилова «православным лоббистом» и также считает, что Госдума законопроект, скорее всего, одобрит, чтобы «не ссориться с РПЦ».

Владимир Хейфец