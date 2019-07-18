«Он не панк, он не хиппи, он не хэви-металлист» Эксперты ознакомились с рекомендациями РПЦ для приходской работы с неформалами

Представители Русской православной церкви (РПЦ), эксперты и волонтеры объяснили “Ъ” свое отношение к «Пастырским рекомендациям для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры». Несколько дней назад документ утвердил Священный синод Русской православной церкви (высший орган церковного управления). Документ подробно разъясняет священнослужителям, какие сейчас существуют субкультуры и как общаться с их представителями, а также с молодежью в соцсетях. Общение, считает Синод, должно строиться на принципах уважения, принятия, искренности, такта и достоинства. В РПЦ заявляют, что работа с представителями молодежной субкультуры, это «не попытка им что-то навязать или их обличить, а попытка их услышать и донести до них слова благовестия на том языке, который им будет понятен».

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал “Ъ”, что «Церковь исходит из того, что молодежь, вовлеченная в субкультуру, не должна быть вне христианской миссии и очевидно, что для осуществления такой миссии необходим особый подход». При этом он отметил, что у церкви есть уже достаточный опыт взаимодействия с людьми, вовлеченными в субкультуру, а многие из них в том числе стали церковнослужителями.

По словам Вахтанга Кипшидзе, важно, что церковь «не отворачивается от людей, которые оказались в субкультурах»: «Ведь это естественно для молодых людей иметь специфические интересы, пытаться построить сообщества единомышленников, которые говорят на одном языке». «Церковь рассматривает принадлежность к субкультуре как реалию, как одну из возможностей для себя общаться с теми, кто в эти субкультуры входит,— рассказал он.— Ключевым подходом, который закреплен в пастырских рекомендациях является диалог с представителями субкультур, не попытка им что-то навязать или их обличить, а именно попытка их услышать и донести до них слова благовестия на том языке, который им будет понятен».

Десятистраничный документ был подготовлен синодальным отделом по делам молодежи. Он подробно инструктирует священников, как необходимо церковнослужителям строить отношения с молодыми приверженцами субкультур.

Ссылаясь на различные исследования последних лет о субкультурах, авторы перечисляют основные тренды современных молодежных субкультур — от велосипедистов и геймеров до гиков и футбольных фанатов.

В поле зрения авторов документа также сторонники здорового образа жизни (веганы, вегетарианцы, последователи правильного питания) и «своеобразного аскетизма в потреблении (приверженцы интереса к продуктам вторичной переработки, заботы об экологии)», популяризаторы «экстрима и спорта (паркур, воркаут, руферы, сталкеры, роллеры, скейтеры, стритрейсеры, уличные танцоры хастла, брейка)». В списке субкультур фигурирует также «волонтерство (готовность к заботе об окружающих: LizaAlert, "Старость в радость")».

Волонтеры — молодежная среда, наиболее знакомая церкви: пресс-секретарь православной службы помощи «Милосердие» Александра Шибалина рассказала “Ъ”, что служба и сейчас активно взаимодействует со светскими волонтерскими движениями и благотворительными фондами. «Сотрудничаем в помощи людям с инвалидностью: с "Русфондом", с фондом "Я есть!", Центром лечебной педагогики. Наши проекты помощи бездомным постоянно на связи с движением "Лиза Алерт",— перечисляет госпожа Шибалина.— Представители патронажной службы "Милосердие" в качестве преподавателей участвуют в образовательных мероприятиях Союза реабилитологов России, обучая медицинских работников и сестер милосердия уходу за тяжелобольными пациентами. Служба добровольцев — один из 26 проектов православной службы "Милосердие". Среди наших добровольцев достаточно много молодых людей. Некоторые из них приходят к нам помогать, уже будучи воцерковленными людьми, а некоторые начинают регулярно ходить в храм после того, как становятся волонтерами. Если человек еще не ходит в храм, но хочет помогать — это не является препятствием».

Целью же работы церкви с представителями субкультур, по мнению авторов документа, должно стать «желание показать им полноту жизни в Церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека и вытянуть из субкультуры (кроме деструктивных)». Для достижения этой цели священнослужителям рекомендуется, в частности:

непрерывно вести просветительскую информационную работу в социальных сетях;

проводить беседы с представителями субкультур как в храме, так и в местах встреч молодежи;

привлекать молодежь к общественной жизни храма и социальному служению (дела милосердия, помощь на службах, участие в жизни причта и проч.);

организовывать фестивали молодежных субкультурных практик и прочее.

Причинами увлеченности молодых людей субкультурными ценностями Синод РПЦ считает отсутствие полноценной традиционной социализации (например, неблагополучные отношения с родителями и/или сверстниками); резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей, смерть кого-то из близких, переезд семьи, изменение статуса или материального положения) или инфантилизм:

«Для них философия какой-либо субкультуры, ее ценности и образ жизни становятся спасением, уходом от реальности, пристанищем»,— говорится в документе.

Авторы рекомендуют священнослужителям систематически проводить мониторинг региона (города, района) с целью изучения профиля молодежных субкультурных практик и «постоянно расширять свои знания о жизни молодых людей, их интересах, в том числе знать популярные аккаунты в социальных сетях, видеоканалы».

Общение священнослужителей с представителями субкультур должно строиться на принципах уважения, принятия, искренности, такта и достоинства, отмечается в пастырских рекомендациях. «Общаясь с молодежью, священник не должен представлять себя стоящим на амвоне,— говорится в рекомендациях.— Его общение должно быть естественным, таким, чтобы его собеседник почувствовал скорее доброго и мудрого друга, чем учителя. Но в то же время священнику не стоить выходить за рамки поведения, приличные его сану».

Согласно документу, «священнослужитель должен находить темы для коммуникации, которые вызывали бы интерес у представителей субкультур, и не акцентировать внимание на разнице в понимании жизненных ценностей».

«Не имеет смысла заигрывать с молодежью и "спускаться" до ее сленгового языка. Но учитывать понятийный аппарат надо: одно и то же слово может иметь разное понимание и даже значение»,— утверждают авторы документа.

«Когда священник начинает общаться с представителями субкультурных движений, за эпатажным внешним видом или манерой поведения важно увидеть личность молодого человека,— разъясняет священнослужителям Синод.— Необходимо вдумчиво и со вниманием слушать молодых людей иных взглядов».

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин обращает внимание на сугубо внутрицерковный характер рекомендаций. При этом он отмечает, что «для церкви важно привлечь в орбиту своей миссии разные категории подростков и молодежи». «Среди православных сейчас намного больше молодых людей, чем даже десять лет назад. Но этого пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию в будущем в пользу роста доли практикующих православных в стране и влияния в сфере воспитания и образования в стране». По его мнению, рекомендации говорят об очень настороженном подходе РПЦ к молодежи: «Субкультурные тренды фактически трактуются как "социальная болезнь", появившаяся от отсутствия полноценной социализации и инфантилизма,— считает эксперт.— Рекомендации больше похожи на административную регламентацию вполне естественных вещей (как искренность и понимание, например), чтобы найти ключ к миру, пока закрытому для церкви».

Павел Коробов