Фонд «Общественный вердикт» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный фонд «Общественный вердикт» на 400 тыс. руб. и директора организации Наталью Таубину на 250 тыс. руб. за отсутствие ярлыка «иностранный агент» в новостях о пытках в ярославской колонии №1 (ИК-1), сообщила “Ъ” адвокат фонда Ирина Бирюкова.

Фонд «Общественный вердикт» был признан иностранным агентом 27 июня 2014 года. Организация планирует обжаловать решение суда о наложении штрафа.

Решение вынесено по материалам прокурорской проверки, инициированной по заявлению жительницы Москвы Ирины Гонжаровой. По словам госпожи Бирюковой, к делу также приложены обращения от управлений ФСБ по Москве и Московской области с просьбой обратить внимание на «Общественный вердикт» и провести проверку. Ирина Гонжарова, уточнила адвокат, изначально поддерживала фонд и потерпевшего по делу о пытках в ИК-1 Евгения Макарова и писала ему письма. Потом Макаров перестал ей отвечать, и девушка стала поддерживать сотрудников УФСИН по Ярославской области, обвиняемых в его избиении, и записала ролик со стихами против «Общественного вердикта».

По делу об избиении Евгения Макарова в ИК-1 летом 2017 года обвиняются 15 бывших сотрудников исправительного учреждения. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в июле 2018 года после публикации в «Новой газете» видео пыток, снятого на регистратор одного из тюремщиков. Запись передала журналистам Ирина Бирюкова. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, Евгений Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.

О том, как сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке, читайте в публикации “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль