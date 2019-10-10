На родине предков Ким и Кортни Кардашьян приняли крещение в Армении, а после поужинали с президентом страны

Американская телезвезда Ким Кардашьян крестила трёх своих младших детей в Эчмиадзине. Обряд крещения состоялся в часовне Святого Вардана. Как стало известно позднее, таинство в тот день приняли не только Сейн, Чикаго и Саам, но и сами Ким и ее сестра Кортни.

Изначально сёстры Кардашьян приехали в Армению на 23-й Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT 2019. На нём Ким выступила с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей». Во вторник же вечером обе сестры посетили ужин с президентом страны Арменом Саркисяном. Фото со встречи опубликовала администрация президента на официальной странице в Facebook. На кадрах Ким и Кортни сидят в абсолютно черных костюмах по разные стороны от главы государства. Подробности разговора Кардашьян и Саркисяна остались неизвестными для прессы.

Ким Кардашьян во время Всемирного конгресса по информационным технологиям WCIT 2019 в Ереване Фото: Reuters

Для Ким и Кортни это второй визит на историческую родину их отца. Кроме того, известно, что Кортни отлично изъясняется на армянском, чем изрядно удивила персонал одного из ереванских ресторанов, в котором ужинали дивы. Как отмечается, после крещения Ким получила христианское имя Эгине, а ее сестра стала Гаяне.

Ким Кардашьян не так давно встречалась с другим президентом — Дональдом Трампом в Белом доме. С ним она общалась о тюремной реформе и о судьбах заключенных в США.