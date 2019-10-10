Зарубежные СМИ: Какие последствия может иметь военная операция Турции в Сирии?

Европа требует созвать срочное заседание Совета безопасности ООН, а США грозят Турции санкциями и разрушением экономики. Таковы последствия наступления Анкары на курдов на севере Сирии. Операция под названием «Источник мира» началась 9 октября. Большинство европейских стран осудили действия Турции. Так, Франция призвала немедленно остановить наступление. А американские сенаторы предложили ввести санкции против энергетического и военного сектора Турции. Из Москвы по-прежнему звучат сдержанные заявления. Россия призвала стороны к диалогу и обвинила США в дестабилизации ситуации в регионе. А западные СМИ считают, что происходящее может привести к гуманитарной катастрофе. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Противоречия турецкой операции: силы курдов, которые всего несколько месяцев назад сражались вместе с американскими военными против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», теперь атакованы, по сути, с разрешения президента США, отмечает The Guardian. Французские войска, чей гарнизон был недалеко от границы, тоже начали покидать этот район. Их задачей было победить группировку «Исламское государство», часть которой содержится в курдских лагерях и откуда может произойти побег. Террористов удалось сдержать, но, как предупреждают европейские дипломаты, «Исламское государство» до сих пор представляет смертельную угрозу глобальной безопасности.

Сирийские курды предупредили о возможной гуманитарной катастрофе из-за вторжения Турции, пишет The New York Times. Возглавляемая курдами администрация, которая контролирует приграничный район, призвала к всеобщей мобилизации для борьбы с нападающими. Чиновники США заявляли, что Америка не оказывает Турции поддержку, но последние несколько недель, когда Анкара планировала операцию, она получала информацию от американских самолетов-разведчиков, и это могло помочь ей отследить позиции курдов.

Существуют опасения, что Турция планирует навсегда изменить демографический состав населения севера Сирии, предупреждает обозреватель The Independent, находящийся в зоне боевых действий. Анкара заявляла, что планирует переселить в этот район около 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Многие боятся повторения правительственной политики арабизации 70-х годов, когда конфискованные курдские сельхозугодия передавали арабам, переселенным из других провинций.

Так или иначе наступление будет рискованным, резюмирует Le Figaro. В среду в городе Ракка на севере Сирии совершил атаку террорист-смертник. А это подтверждает опасения, что боевики «Исламского государства» воспользуются ситуацией, чтобы заявить о себе.