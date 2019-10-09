Новые миры и рождение Вселенной

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года. Согласно официальной формулировке, она будет вручена за вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе.

Половину призовой суммы получит Джейс Пиблз (James Peebles), родившийся в Канаде, а ныне работающий в США. Он удостоен премии «за теоретический вклад в физическую космологию». Оставшуюся половину разделят швейцарцы Мишель Майор (Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Queloz). Они получат награду «за открытие экзопланеты, обращающейся вокруг звезды солнечного типа».

Космология — наука о происхождении и развитии Вселенной в целом. Она занимается тем, откуда взялся сам космос вместе со всем наполняющим его веществом и энергией, каково его прошлое и будущее.

Дидье Кело Фото: Frank Augstein, AP

За последние полвека эта область прошла большой путь от области околофилософских рассуждений до точной физической науки, с цифрами в руках вычисляющей, какими должны быть еще не полученные данные. Успешное предсказание исходов еще не проведенных экспериментов или наблюдений — это, напомним, и есть главный признак работающей научной теории.

Значительную роль в этой метаморфозе сыграли исследования Пиблза. Он занимался многими областями космологии, в частности исследовал эпоху рождения первых атомных ядер (первые минуты после Большого взрыва). Будущий лауреат изучал также реликтовое излучение, испущенное раскаленным веществом через 300 тыс. лет после рождения Вселенной. Исследователь занимался вопросами возникновения крупномасштабных структур, таких как скопления галактик. Также он внес большой вклад в изучение темной материи.

Последней во Вселенной более чем впятеро больше, чем обычного вещества. Она проявляет себя только своей гравитацией, но эти проявления столь многочисленны и разнообразны, что большинство специалистов считают темную материю реальностью. Все еще неизвестно, из чего она состоит. Попытки физиков обнаружить составляющие ее частицы пока не увенчались успехом.

Мишель Майор Фото: Sergio Perez, Reuters

Майор и Кело получат премию за открытие планеты 51 Пегаса b. Оно стало революционным сразу по нескольким причинам. Во-первых, это была всего третья планета, обнаруженная за пределами Солнечной системы. Во-вторых, два открытых до нее небесных тела обращаются вокруг нейтронной звезды. Такой объект уже нельзя назвать звездой в обычном понимании: это остаток от взрыва сверхновой, в котором не происходит термоядерных реакций. Так что 51 Пегаса b стала первой известной экзопланетой у, так сказать, настоящей звезды. К тому же это еще и светило солнечного типа.

Открытие будущих лауреатов было сделано в 1995 году. Сейчас подтверждено существование более 4100 планет, и примерно каждая пятая открыта методом, который впервые применили Майор и Кело.