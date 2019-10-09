Аэропорт «Минеральные Воды» увеличил пассажиропоток на 5,2%

Общий пассажиропоток аэропорта «Минеральные Воды» за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 5,2 % и составил 1,9 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Увеличение пассажиропотока связано с хорошей загрузкой на рейсы по региональным маршрутам: Челябинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Рост также обусловлен востребованностью направлений в Сочи, Симферополь, Тюмень, Калугу»,— говорится в сообщении.

На международных линиях аэропорт обслужил около 359 тыс. пассажиров, пассажиропоток увеличился на 4 %, Прирост пассажиропотока на международных направлениях обеспечен хорошим спросом на туристические направления из Минеральных Вод в Анталью, Даламан, Ларнаку, Салоники. В международном секторе остаются также востребованными рейсы в Стамбул, Баку, Ташкент и Ереван.

За девять месяцев этого года аэропорт обработал 1,6 тыс. т грузов. Рост этого показателя составил 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Дарья Голякова