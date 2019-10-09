Кандидатов в депутаты Курултая со счетами за границей будут устранять от участия в выборах

Парламент Башкирии Курултай намерен внести поправки в республиканский Кодекс о выборах, позволяющие устранять от участия в выборах в региональный парламент кандидатов, имеющих счета за рубежом или вклады в иностранных банках. Сегодня поправки обсуждались на заседании комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. После принятия поправок исключение кандидатов, имеющих вклады или счета за границей, из предвыборных списков будет возможно даже после их регистрации избирательной комиссией, следовало из слов председателя комитета Сергея Афонина. В настоящее время эта норма действует на выборах муниципального уровня.

Другая поправка в кодекс предусматривает возможность избирателей, не имеющих прописки в Башкирии, голосовать по месту пребывания в республике, если они зарегистрировались не позже, чем за три месяца до дня голосования.

Следующие выборы в парламент Башкирии пройдут в сентябре 2023 года.

Влада Шипилова