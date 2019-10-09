10 октября, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Стадион «Водник» отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода

Источник финансирования реконструкции стадиона не уточняется.

от

Стадион «Водник» в Нижегородском районе неподалеку от центра города отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода.


Об этом сообщил на брифинге мэр Владимир Панов. При этом глава города не уточнил источник финансирования реконструкции объекта.

В настоящее время один из самых известных физкультурно-спортивных объектов города советской поры находится в полуразрушенном состоянии. Развалились трибуны и здания, футбольное поле утратило дренаж и после дождя на несколько дней на нем образуются большие лужи, перемежающиеся кочками, заросшими сорной травой. Ворота отсутствуют. Беговые дорожки лишились покрытия.

Бывший глава Нижегородского района, бывший депутат гордумы, почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков считает, что стадион обязательно надо восстановить, подойдя к решению этой задачи по-хозяйски и минимизировав расходы, которые могут быть уложены в 5-6 млн рублей.

Напомним, что в июне 2017 года планировала включить «Водник» в список для голосования за территории, предназначенные для благоустройства в 2018 году. Однако в итоге этот объект был включен только в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года.

Стадион «Водник» не значится и в списке территорий, за первоочередное благоустройство которых в 2020 году нижегородцы смогут проголосовать с 10 по 30 октября 2019 года. Всего в этом списке 84 объекта, 12 из которых расположены в Нижегородском районе.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Кубок Европы по футболу будет выставлен 11 октября в Нижнем Новгороде (0+) Жители города смогут сфотографироваться с престижным трофеем.
Центробанк выпустит памятную монету к 800-летию Нижнего Новгорода Будут отчеканены также монеты с изображением Городца.
Директор «Старта» Юрий Ерофеев опроверг информацию о финансовых проблемах клуба О временных финансовых трудностях сообщила ранее пресс-служба ХК «Старт».
Александр Сериков назвал строительство Ледовой арены на Стрелке логичным и обоснованным При этом проектанты должны учесть замечания жителей, высказанные на общественных слушаниях.
Заершена апробация сервиса самопроверок «Электронный инспектор» На пилотном этапе услугами сервиса воспользовались семь тысяч бизнесменов.
Вопрос строительства Ледового дворца на Стрелке согласован с Нижегородской епархией Жители района жалуются на музыкальные шоу и автогонки, мешающие молиться в кафедральном соборе.
Профиль пользователя