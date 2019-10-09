Стадион «Водник» отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода

Стадион «Водник» в Нижегородском районе неподалеку от центра города отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода.

Об этом сообщил на брифинге мэр Владимир Панов. При этом глава города не уточнил источник финансирования реконструкции объекта.

В настоящее время один из самых известных физкультурно-спортивных объектов города советской поры находится в полуразрушенном состоянии. Развалились трибуны и здания, футбольное поле утратило дренаж и после дождя на несколько дней на нем образуются большие лужи, перемежающиеся кочками, заросшими сорной травой. Ворота отсутствуют. Беговые дорожки лишились покрытия.

Бывший глава Нижегородского района, бывший депутат гордумы, почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков считает, что стадион обязательно надо восстановить, подойдя к решению этой задачи по-хозяйски и минимизировав расходы, которые могут быть уложены в 5-6 млн рублей.

Напомним, что в июне 2017 года планировала включить «Водник» в список для голосования за территории, предназначенные для благоустройства в 2018 году. Однако в итоге этот объект был включен только в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года.

Стадион «Водник» не значится и в списке территорий, за первоочередное благоустройство которых в 2020 году нижегородцы смогут проголосовать с 10 по 30 октября 2019 года. Всего в этом списке 84 объекта, 12 из которых расположены в Нижегородском районе.