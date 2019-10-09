Занять и плакать

Минфин Пермского края планирует в 2020–2022 годах привлечь коммерческие кредиты в размере около 100 млрд руб. В ведомстве утверждают, что по-прежнему отдают приоритет льготным кредитам из федерального бюджета, а средства банков будут использоваться в минимальном объеме. Эксперты отмечают, что замещение государственных кредитов коммерческими может привести к увеличению расходов на обслуживание госдолга. Вместе с тем специалисты предполагают, что краевые власти рассматривают коммерческие кредиты в качестве резерва на случай непредвиденных расходов и могут не воспользоваться ими.



Минфин Пермского края хочет привлечь кредиты банков в размере 21,7 млрд руб. в 2020 году, 36,2 млрд в 2021-м и 51,5 млрд в 2022-м. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, эти средства планируется использовать «для обеспечения сбалансированности краевого бюджета». Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе регионального минфина, расчетная процентная ставка составляет 8%. Это размер ключевой ставки Центрального банка России на момент формирования проекта бюджета, увеличенный на 1%.

Также краевые власти намерены получить бюджетные кредиты Управления федерального казначейства. В отличие от банковских кредитов, они выдаются по льготной ставке 0,1% годовых на срок не более 90 дней. В 2020 году Пермский край планирует получить и погасить федеральные кредиты на сумму 10,5 млн руб., в 2021-м — 11,2 млн, в 2022-м — 11,6 млн руб.

Согласно пояснительной записке, верхний предел государственного долга в 2020 году предлагается утвердить в объеме 28,9 млрд руб. (23% к объему собственных доходов бюджета), в 2021-м — 41,7 млрд (31,3%), в 2022-м — 55,3 млрд руб. (38,8%). Это соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Бюджетный дефицит также не выходит за рамки ограничений кодекса и соглашений с Минфином РФ.

В 2020 году плановый дефицит составит 8,7% к объему собственных доходов бюджета, в 2021 году — 9,8%, в 2022-м — 9,5%. Губернатор Пермского края Максим Решетников, представляя проект бюджета на заседании регионального правительства, заявлял, что «наличие дефицита не должно пугать». «Последние три года вносится и принимается дефицитный бюджет. Но в ходе исполнения дефицит существенно сокращается либо заменяется профицитом»,— говорил глава региона. Отметим, что по итогам 2017 и 2018 годов бюджет исполнялся с профицитом. По итогам прошлого года профицит составил 31 млн руб., в 2017 году — 708 млн руб.

Для сравнения: в бюджете Пермского края на текущую трехлетку были предусмотрены кредиты банков в объеме 21,1 млрд руб. в 2019 году, 30,8 млрд в 2020-м и 39,6 млрд руб. в 2021-м. Однако, по данным ведомства, в 2019 году кредиты коммерческих организаций еще не привлекались. В 2017 году объем привлеченных коммерческих средств составил 9 млрд руб. при средней ставке 10,3%, в 2018-м — 10 млрд руб. при средней ставке 8,4%.

Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе министерства финансов Пермского края, средства коммерческих банков используются «для погашения ранее взятых кредитов, по которым наступает срок оплаты (как коммерческих, так и бюджетных), и для покрытия дефицита бюджета».

«При выборе различных инструментов заимствований в приоритетном порядке привлекаются ресурсы с наиболее низкими процентными ставками — бюджетные кредиты, предоставляемые Минфином РФ и УФК по Пермскому краю под 0,1% годовых. Привлечение кредитов в банках осуществляется в минимальном объеме на период между погашением бюджетных и новым их привлечением в рамках возобновляемых кредитных линий»,— пояснили в пресс-службе ведомства. В министерстве добавили, что к 2022 году рассчитывают достичь снижения долговой нагрузки до 14,7% от объема собственных доходов бюджета.

Председатель комитета заксобрания Пермского края по бюджету Елена Зырянова предполагает, что привлечение коммерческих кредитов связано с отсутствием новых соглашений по кредитам из федерального бюджета. «Для того чтобы полностью погасить существующий объем заемных ресурсов, нужно серьезно увеличить доходы бюджета. Пока у нас нет такой возможности, поэтому правительство будет возвращать федеральные кредиты и замещать их коммерческими»,— предполагает госпожа Зырянова.

По ее словам, это повлечет за собой рост расходов на обслуживание кредитов («ставка по коммерческим кредитам значительно превышает 0,1%»), но в целом незначительно скажется на финансовой устойчивости краевой казны. «В данном случае важно не происхождение заемных средств, а их соотношение с собственными доходами бюджета. Пока этот процент соответствует условиям Бюджетного кодекса, это не снижает финансовой устойчивости краевого бюджета»,— поясняет депутат.

Член комитета краевого парламента по бюджету, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников предполагает, что краевые власти за счет кредитных средств закладывают резерв на случай непредвиденных расходов. «Расходы бюджета почти на 70% состоят из социалки, отказываться от них болезненно и просто опасно. Но в расходной части бюджета также есть „бюджет развития“ и межбюджетные трансферты для муниципалитетов. Поэтому при сокращении государственных кредитов трудно исполнить все важные расходные обязательства, и без коммерческих кредитов не обойтись»,— поясняет депутат. По его словам, сумма коммерческих кредитов в 2020–2022 годах может измениться. «Надеюсь, ко второму чтению с уточнением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и ясностью с государственными кредитами под 0,1% сумма коммерческих кредитов значительного уменьшится»,— добавил господин Постников.

Константин Кадочников