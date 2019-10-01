«Дом.РФ» примерит «Цветной»

«Дом.РФ» может получить в управление ООО «Центральный рынок», на балансе которого находится универмаг «Цветной» на Цветном бульваре в центре Москвы. Этот объект принадлежит структурам ВЭБ.РФ, который передает свои непрофильные активы «Дом.РФ». Ранее долги торгцентра перед Сбербанком выкупил Bonum Capital.
«Дом.РФ» направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство дать согласие на то, чтобы «дочка» компании «Дом.РФ. Управление проектами» получила полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Центральный рынок». Эта структура управляет универмагом «Цветной» в центре Москвы. Этот объект принадлежит ВЭБ.РФ, который передает непрофильные активы в управление «Дом.РФ».
Ранее «Бонум менеджмент» (структура Bonum Capital) стала единственным участником торгов по переуступке прав требований по долгам универмага «Цветной» в центре Москвы. Об этом сообщил Российский аукционный дом, проводивший торги по поручению Сбербанка, кредитора объекта. «Бонум менеджмент» заплатит за лот стартовую цену — 4,2 млрд руб.
Bonum Capital — инвестиционная группа, созданная в 2013 году Муратом Алиевым. Среди известных публичных проектов — консолидация и последующая продажа ВТБ 85% акций банка «Возрождение», создание компании «Паскаль Медикал», построившей в подмосковной Дубне комплекс по производству медицинских шприцев.
Сложная ситуация со зданием универмага «Цветной» в центре Москве, выставленным в очередной раз на продажу в 2018 году, вынудила владельцев развивать этот формат как отдельный сетевой проект. Универмаг под одноименным брендом может появиться в торгово-деловом центре «Смоленский пассаж-2», принадлежащем группе «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.
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