«Дом.РФ» примерит «Цветной»

«Дом.РФ» может получить в управление ООО «Центральный рынок», на балансе которого находится универмаг «Цветной» на Цветном бульваре в центре Москвы. Этот объект принадлежит структурам ВЭБ.РФ, который передает свои непрофильные активы «Дом.РФ». Ранее долги торгцентра перед Сбербанком выкупил Bonum Capital.

«Дом.РФ» направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство дать согласие на то, чтобы «дочка» компании «Дом.РФ. Управление проектами» получила полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Центральный рынок». Эта структура управляет универмагом «Цветной» в центре Москвы. Этот объект принадлежит ВЭБ.РФ, который передает непрофильные активы в управление «Дом.РФ».

Ранее «Бонум менеджмент» (структура Bonum Capital) стала единственным участником торгов по переуступке прав требований по долгам универмага «Цветной» в центре Москвы. Об этом сообщил Российский аукционный дом, проводивший торги по поручению Сбербанка, кредитора объекта. «Бонум менеджмент» заплатит за лот стартовую цену — 4,2 млрд руб.

Bonum Capital — инвестиционная группа, созданная в 2013 году Муратом Алиевым. Среди известных публичных проектов — консолидация и последующая продажа ВТБ 85% акций банка «Возрождение», создание компании «Паскаль Медикал», построившей в подмосковной Дубне комплекс по производству медицинских шприцев.

Халиль Аминов, Александра Мерцалова