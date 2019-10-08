Британский регулятор подозревает Fender в нарушении правил честной конкуренции

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании во вторник, 8 октября, направило производителю гитар Fender Musical Instruments Europe уведомление о претензиях. Регулятор в ходе собственного расследования, начатого еще в прошлом году, пришел к предварительному выводу, что компания в период с 2013 по 2018 год нарушала закон о поддержании единых цен. В частности, производитель обвиняется в том, что он ограничивал свободное ценообразование на рынке, требуя от онлайн-ритейлеров продавать гитары не ниже определенной цены.

«Мы рассматриваем случаи возможного нарушения закона о поддержании цен очень серьезно, так как подобная практика убирает одно из преимуществ интернета — здесь легко быстро найти лучшую цену путем сравнения предложений. Это не позволяет ритейлерам продавать товары по ценам, как им вздумается, что могло бы привести к росту цен для потребителей»,— заявила старший директор по антимонопольным делам CMA Энн Поуп.

Если регулятор решит, что Fender действительно нарушила законодательство Британии, то компании грозит штраф в размере до 10% от его глобальной выручки. При этом производитель уже был оштрафован CMA в марте этого года на £25 тыс. за то, что один из сотрудников компании пытался спрятать документы во время обысков в офисе Fender в середине 2018 года.

Отметим, что 1 августа CMA оштрафовала на £3,7 млн другого производителя музыкальных инструментов — Casio Electronics. Тот был признан виновным в использовании специального ПО, которое мониторило цены на цифровые пианино и синтезаторы компании в онлайн-магазинах. Оно использовалось, чтобы следить за тем, чтобы ритейлеры не опускали цены ниже определенного уровня.

Кирилл Сарханянц