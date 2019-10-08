Рынок такси теряет в легальности

Каждый шестой таксист в России — нелегал. Об этом свидетельствует доклад аналитического центра при правительстве. За последние три года объем нелегального рынка такси вырос на 35%, в денежном выражении — до 100 млрд руб. При этом в нескольких десятках регионов страны на водителей без лицензии приходится больше четверти всех поездок.

Действительно ли проблема так масштабна? И много ли нелегальных таксистов в Москве? Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус говорит, что больше всего таких таксистов в регионах: «Согласно законодательству, перевозками пассажиров на легковом такси может заниматься индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое получило соответствующее разрешение на автомобиль, у него не менее трех лет стажа, а также выполнены все требования безопасности — медицинский, технический осмотр пройдены.

Весной “Народный контроль” проводил мониторинг наличия разрешений по всем субъектам Российской Федерации. Из 11 тыс. проверенных автомобилей 6 тыс. — это нелегалы. В регионах большое количество тех, кто работает без разрешений через те же крупные агрегаты. У нас всеми полномочиями обладают субъекты Российской Федерации. Если Москва ведет последовательную политику, требует от агрегаторов, чтобы были разрешения, то во многих субъектах такой возможности нет, так как реестры выданных разрешений ведутся в формате амбарной книги, которая размещена на сайте уполномоченного органа. Чтобы проверить, есть ли лицензия, необходимо скачать 50 страниц в формате PDF и вручную найти этот автомобиль.

Для каждого субъекта необходимо разработать региональные целевые программы развития такси, которые включали бы в себя применение автоматизированных информационных систем».

“Ъ FM” обратился за комментариями по ситуации к онлайн-агрегаторам. В «Яндекс.Такси» заявили, что к их системе водители подключаются только после тщательной проверки. Но сами таксисты рассказывают о нарушениях. Зачастую к крупным агрегаторам подключаются водители не просто без лицензии, но и на чужой машине, заявил “Ъ FM” таксист Андрей: «Нелегалы тоже разные, у них могут быть машины без лицензии, некоторые, бывает, заходят через чужой купленный аккаунт. Ночью пассажиры не очень смотрят за номерами, так что все делается очень легко. Чтобы получить лицензию, нужно выполнить соответствующие требования: по Московской области машина должны быть белой с желтой полосой, а в Москве она должна быть желтой. Кроме того, автомобиль должен принадлежать ИП или организации».

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По данным аналитического центра при правительстве, в прошлом году объем рынка такси в целом вырос на 10,5% в денежном выражении и превысил 760 млрд руб. Хотя специалисты предсказывают, что через год темпы роста могут сократиться втрое.

Илья Сизов