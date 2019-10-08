Два нацпарка в Челябинской области получат 32 млн рублей на инфраструктуру

Национальные парки в Челябинской области Таганай и Зюраткуль вошли в перечень восьми перспективных, по мнению Минприроды России, территорий. Они получат в 2019 году дополнительное финансирование на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Зюраткуль оказался вторым по перспективности в стране национальным парком после Куршской косы в Калининградской области. Минприроды выделит 10 млн руб. на его развитие. Проект по реконструкции инфраструктуры Таганая обойдется федеральному бюджету в 22,2 млн руб.

Кроме нацпарков Челябинской области в список перспективных туристических объектов Минприроды РФ вошли парки «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Тункинский» (республика Бурятия), «Башкирия» (республика Башкортостан), «Угра» (Калужская область), «Прибайкальский» (Иркутская область) и «Русский Север» (Вологодская область). Всего на развитие этих территорий в 2019 году будет выделено около 100 млн руб. Планируется, что благодаря этим вложениям прирост протяженности туристических троп к 2021 году превысит 200 км.