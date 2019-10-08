Ильсияр Тухватуллина назначена новым главным архитектором Казани

Директор компании «АДТ» Ильсияр Тухватуллина заняла пост главного архитектора Казани. Решение о ее назначении по результатам закрытого голосования принял экспертный совет под председательством мэра города Ильсура Метшина, говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что в июле пост главного архитектора Казани покинула Татьяна Прокофьева. После этого начался отбор на вакантную должность.

Главными конкурентами госпожи Тухватуллиной были заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров, гендиректор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев и бывший замдиректора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов. Все они представили варианты по развитию определенной территории Казани и рассказали о своем видении развития города на ближайшие 20 лет.

"Ъ-Казань"