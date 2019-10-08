Шойгу провел первые телефонные переговоры с новым главой Пентагона

Министру обороны России Сергею Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер провели телефонные переговоры, сообщило российское военное ведомство. Это был первый известный министров обороны России и США с тех пор, как господин Эспер возглавил ведомство этим летом.

«7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Тема и детали разговора не раскрываются.

Напомним, Марк Эспер стал главой Пентагона в июле 2019 года, работавшего до этого штатным лоббистом в компании Raytheon. Назначение господина Эспера стало возможным после того, как действующий и.о. министра Патрик Шанахан отказался от продолжения процедуры утверждения его кандидатуры на эту должность в Конгрессе. Господин Шанахан сменил в должности министра обороны Джеймса Мэттиса, который покинул пост главы Пентагона в декабре 2018 года.

Подробнее о смене главы Пентагона читайте в публикации “Ъ” «Администрация США теряет кадры».