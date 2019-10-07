«У нас порой есть задача наказать, а не установить истину»

Политических «дел врачей» в России не будет. Такое заявление сделал Александр Бастрыкин, выступая на съезде медиков. Глава Следственного комитета подчеркнул, что недоволен подчиненными. Больше «тройки с плюсом» он им поставить не может. Одновременно Бастрыкин назвал проблемой отсутствие законодательного определения понятия «врачебная ошибка». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, как бы низкие оценки работы следователей не сказались на конечном результате.

Александр Иванович Бастрыкин выступил на открытии седьмого съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Он рассказывал о нелегких буднях своего ведомства и о том, что, конечно же, врач имеет право на ошибку. Но законодатель должен помочь, дать свое объяснение, а то нам, юристам, не просто бывает.

Казалось бы, какое отношение имеет Следственный комитет к медицине. Однако так получается, что самое что ни на есть непосредственное. Не даром Бастрыкин обещает не возбуждать политические «дела врачей» как в былые годы.

Хотя и так без всякой политики по итогам 2018 года в России возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с врачебными ошибками.

И это при том, что сам же руководитель ведомства сетует, что соответствующее понятие в уголовном кодексе отсутствует. Александр Бастрыкин выступает на съезде медицинских организаций так, как будто сам является врачом. Получается, он представляет чуть ли не две смежные специальности: один лечит — другой сажает. В итоге — поступают вопросы к президенту на прямой линии о том, что врачи увольняются, а новые не идут работать. Нет, конечно, все не ангелы: кто-то скажет, вот есть медицинская мафия. Да, но если еще силовики будут незримо присутствовать в операционных, к качеству нашей медицины вопросов будет не меньше.

Самые громкие истории на слуху: дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич — их обвиняют в предумышленном убийстве недоношенного младенца. Там не все однозначно. Также много шума наделало дело врача-гематолога Елены Мисюриной: ее признали виновной в смерти пациента по неосторожности. Благодаря вмешательству общественности, приговор был отменен. Проблема — в качестве экспертиз, на основании которых следствие определяет виновность того или иного фигуранта. Мы же знаем, что где-то у нас порой есть задача наказать, а не установить истину.

Следственный комитет пытается предстать как министерство справедливости. Он исправляет кривду, защищает права униженного и оскорбленного.





Также, например, и с предпринимателями. Вот Сергей Петров из «Рольфа»: что он там делал деньги, выводил из России, а еще депутатом был, и, говорят, оппозиции симпатизировал. Уже потенциально неблагонадежный. И вот его обвиняют по громкой статье – до десяти лет лишения свободы. И сам Александр Иванович констатирует: он не доволен тем, что происходит в Следственном комитете. Тройка с плюсом — такова оценка подчиненным. Дисциплина хромает, 40% руководителей территориальных подразделений уволены. Вот и решайте сами, можно ли такое сложное дело как врачебные ошибки доверять троечникам. Как бы не подвели.