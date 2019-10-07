Дешевле «Сапсана»

ОАО РЖД собирается запустить единую высокоскоростную магистраль Нижний Новгород—Москва—Санкт-Петербург в 2026 году, сегмент Москва—Нижний Новгород будет запущен еще раньше, в 2024 году. Билет от Москвы до Петербурга, как планируют в монополии, будет стоить не дороже билета на «Сапсан»: его средневзвешенная стоимость в ценах 2018 года составит 3416 руб.

7 октября в Совете федерации прошло заседание временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля над ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) в части транспортной инфраструктуры. На заседании начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО РЖД Дмитрий Катцын сообщил, что плановый срок запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород — 2026 год.

«Мы рассматриваем это как общий проект, состоящий из двух участков,— пояснил он.— Москва—Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии — 2024 год. Санкт-Петербург—Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии — 2026 год».

ВСМ до Нижнего Новгорода присутствовала в КПМИ при его подписании, участок Железнодорожный—Гороховец, подключающийся дальше к существующей трассе до Нижнего Новгорода, оценивался в 621,5 млрд руб.— без учета порядка 148 млрд руб. на развитие депо и путей в Москве и на подходах к ней. Он должен сократить время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут.

Изначально этот участок рассматривался как первый элемент ВСМ Москва—Казань общей стоимостью 1,7 трлн руб. Эту дорогу обсуждали более пяти лет, но в итоге проект был заморожен. В апреле президент одобрил строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая сократит время в пути между столицами до 2 часов 10 минут. В мае глава ОАО РЖД Олег Белозеров говорил, что монополия осенью начнет проектирование этой трассы. В конце июня вице-премьер Максим Акимов сообщал, что предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 трлн руб., и прорабатывается идея трассировки с заходом в Великий Новгород.

Сейчас, сообщил Дмитрий Катцын, рассматриваются четыре варианта трассы. «Один вариант соответствует обоснованию инвестиций, второй вариант его незначительно уточняет с учетом происшедших за десять лет изменений,— поясняет он.— Два других варианта — оба в приближении к Великому Новгороду: один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их».

Также ОАО РЖД впервые назвала стоимость билета до Петербурга по новой ВСМ. «Тарифная политика — это уровень "Сапсана" и ниже»,— пояснил господин Катцын, добавив, что средневзвешенный тариф ВСМ для маршрута Петербург—Москва в ценах 2018 года 3416 руб. «Финансовая модель разработана, она сбалансирована с таким показателем»,— уточнил он.

Наталья Скорлыгина