В Эрмитаже покажут кино

С 11 октября в Санкт-Петербурге стартует благотворительный кинофестиваль онлайн-кинотеатра Tvzavr «Кино в Эрмитаже». Мероприятие приурочено к Году Театра в России. Фильмом открытия станет альманах по сценариям писателя Александра Цыпкина. Действие новелл происходит в разных городах страны, в том числе и в Северной столице. Среди них — «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач), «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Темная ночь. Анна Каренина» (реж. Радда Новикова).

— Все короткометражки Александра Цыпкина рассказывают о современных людях, живущих в большом городе, в том числе и в Санкт-Петербурге. Здесь они встречаются, влюбляются, прощаются, ведут дела — в общем, живут. Каждая киноистория сродни своеобразной театральной зарисовке, пронизанной энергией реальной жизни, — рассказала вице-президент по стратегическим коммуникациям tvzavr Олеся Теплова.

Зрители премьерного показа смогут сделать пожертвования в «Фонд Дети-Бабочки», среди попечителей которого народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский. Поддержать организаторов и Александра Цыпкина придут российские звезды кино и шоу-бизнеса. Продолжится кинофестиваль показами картин-участников крупнейших зарубежных и отечественных смотров, а также документальных и классических лент.