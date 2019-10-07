Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5,4% в Нижегородской области

По итогам десяти месяцев года средняя стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Нижегородской области сократилась на 5,44% (или на 328 руб.) до 5,7 тыс. руб. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

В Кировской области снижение стоимости ОСАГО составило 4,46%, средняя цена полиса в регионе составляет 4 тыс. руб. В Мордовии средняя стоимость незначительно снизилась до 4,7 тыс. руб. (-0,35%).

Напомним, с 1 января 2019 года Центробанк установил тарифный коридор в 20% на стоимость базовых ставок по полисам ОСАГО. «Средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы ожидали, что так будет, до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Уверены, что этот тренд сохранится и дальше»,– сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Анастасия Еремина