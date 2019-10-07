Средняя премия по ОСАГО снизилась в 77 регионах России

Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась в 77 регионах России на 5,31%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). В этих регионах проживает 95,9% российских автовладельцев.

Максимальное снижение цен зафиксировано в Магаданской области (на 28,3%), в Еврейской автономной области (на 17,99%), в Республике Коми (на 11,86%) и Пермском крае (на 11,39%). В 16 регионах средняя премия снизилась более чем на 8%, в 10 регионах — более чем на 6%, в 12 регионах снижение средней премии ОСАГО составило более 5%, а в 37 регионах снижение составило до 5%.

При этом в 9 регионах России страховая премия выросла от 9,94% (Республика Тыва) до 0,68% (Камчатский край).

«Результаты, которые мы наблюдаем из месяца в месяц, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, постоянно демонстрируют одно и то же — средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы ожидали, что так будет, до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше»,— отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, в начале 2019 года стартовала новая тарифная реформа ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 20%. Также изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.