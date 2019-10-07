Только в трех регионах Сибири гербы и флаги внесены в государственный геральдический регистр

Региональные гербы и флаги имеют окончательный официальный статус только в трех регионах Сибири: республики Хакасия, Иркутская и Новосибирская области. Гербы и флаги этих регионов внесены в государственный геральдический регистр, приводит слова полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло Сибирский окружной информационный центр. В этих же регионах оформлены официальные символы муниципальных образований. «В других территориях такая работа требует активизации», – сказал Сергей Меняйло. При этом, по словам полпреда, во всех субъектах Федерации округа приняты законы о региональных гербах и флагах, эти символы широко используются.

Согласно базовым требованиям к официальному статусу символики регионов и муниципалитетов, определенных в указах президента РФ, символы должны быть утверждены органами власти или местного самоуправления и включены в государственный геральдический регистр РФ. Этот регистр ведет Геральдический совет при президенте РФ.

Оксана Павлова